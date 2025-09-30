Καύσιμα: Προσδοκίες για ακόμη φθηνότερη βενζίνη παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί από πάνω από 80 δολάρια ανά βαρέλι στην αρχή του έτους και διαπραγματεύονται σε ένα εύρος 60-70 δολαρίων ανά βαρέλι από τότε που ο ΟΠΕΚ ξεκίνησε τις αυξήσεις παραγωγής τον Απρίλιο.

Οι μαζικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν να αποτελέσουν παρελθόν για τα ευρωπαϊκά κράτη καθώς έχει αποδυναμωθεί η επίδραση του γεωπολιτικού κινδύνου στο Brent. Παρά τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και ενώ η Γάζα συνεχίζει να βρίσκεται στο στόχαστρο του Ισραήλ, το Brent δεν καταφέρνει να περάσει το κατώφλι των 70 δολαρίων. Υπό τις ίδιες συνθήκες, σε μια άλλη εποχή, πριν από δύο ή περισσότερα χρόνια, οι τιμές θα είχαν καταγράψει ράλι και η αγορά θα χαρακτηριζόταν από έντονη αστάθεια.

Ωστόσο, εδώ και μήνες, η διεθνής τιμή δεν καταγράφει μεγάλες αυξομειώσεις, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις τιμές των καυσίμων στις χώρες εισαγωγής όπως είναι η Ελλάδα. Και μάλιστα, εάν επαληθευθούν οι προβλέψεις πολλών διεθνών αναλυτών, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να αποτελέσει μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλότερων τιμών όπου οι καταναλωτές θα αγοράζουν βενζίνη και πετρέλαιο σε πιο προσιτές τιμές σε σχέση με το παρελθόν.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα από την αρχή του έτους λόγω της χαλάρωσης των περικοπών από την πλευρά του ΟΠΕΚ+, της αυξημένης παραγωγής των ΗΠΑ και της ασθενούς παγκόσμιας ζήτησης. Η Wall Street προβλέπει πλεόνασμα αποθεμάτων και τιμές στα 50 δολάρια το επόμενο έτος, ενώ, από την άλλη, η Standard Chartered αναμένει ότι τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας και οι περικοπές στην προσφορά θα στηρίξουν την ανάκαμψη.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επιμένουν, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές ενισχύουν τις ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με νέους δασμούς και κυρώσεις στη Ρωσία. Ωστόσο, η ζυγαριά δείχνει να κλίνει προς την επικράτηση πτωτικού κλίματος στην αγορά.

Το πετρέλαιο διαπραγματεύτηκε ως επί το πλείστον κατά 15 δολάρια το βαρέλι χαμηλότερα το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως εξαιτίας των φόβων για υπερπροσφορά λόγω της επιτάχυνσης της άρσης των περικοπών στην παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+, σε συνδυασμό με την υποτονική παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τις αυξημένες εμπορικές εντάσεις που κατέστειλαν τη ζήτηση πετρελαίου.

Η αυξημένη παραγωγή από χώρες εκτός ΟΠΕΚ+ συνέβαλε στη συσσώρευση αποθεμάτων πετρελαίου ενώ το τελευταίο διάστημα, η Wall Street προειδοποιεί ότι οι αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν σύντομα να αντιμετωπίσουν πλεόνασμα, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στις ήδη χαμηλότερες τιμές. Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs έχει προβλέψει ότι η αγορά πετρελαίου θα μπορούσαν να καταγράψει πλεόνασμα κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2026, εν μέσω της άρσης των περικοπών παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και της αύξησης της παραγωγής στην Αμερική.

Η StanChart σημειώνει ότι η προσφορά στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό το τρέχον έτος, αλλά προβλέπει ότι οι εταιρείες θα αναγκαστούν να μειώσουν την παραγωγή λόγω των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου. Από την πλευρά της ζήτησης, οι προσδοκίες για ασθενέστερη κατανάλωση στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, λόγω εμπορικών πολέμων και δασμών, είναι πιθανό να πυροδοτήσουν μια σειρά οικονομικών κινήτρων με τη μορφή μειώσεων των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ δεν αποκλείεται η Κίνα να απαντήσει με μια δέσμη μέτρων.

Οι στοχευμένες επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν αναγκάσει τη Ρωσία να μειώσει τη λειτουργία των διυλιστηρίων και να αυξήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με το StanChart, τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων υποδηλώνουν ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας μέσω θαλάσσης αυξήθηκαν σε υψηλό 16 μηνών στα 3,62 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν επίσης επικεντρωθεί τόσο σε αγωγούς όσο και σε τερματικούς σταθμούς, γεγονός που θα πιέσει περαιτέρω τα φορτία αργού. Εν τω μεταξύ, η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας είναι πιθανό να αυξήσει το ασφάλιστρο κινδύνου τόσο για το αργό πετρέλαιο όσο και για το φυσικό αέριο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πώληση φυσικού αερίου στην Ευρώπη φαίνεται να έχει βρει ένα κατώτατο όριο, κυμαινόμενη γύρω στα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα από τα μέσα Σεπτεμβρίου χάρη στα άφθονα αποθέματα. Σύμφωνα με την Gas Infrastructure Europe, τα αποθέματα της γηραιάς ηπείρου έχουν φτάσει τα 95,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm), 6,66 bcm κάτω από τον πενταετή μέσο όρο και 14,6 bcm χαμηλότερα σε ετήσια βάση. Ο ημερήσιος ρυθμός έγχυσης την περασμένη εβδομάδα ανήλθε στα 0,19 bcm/ημέρα, αντιπροσωπεύοντας την εποχική επιβράδυνση στο τέλος της περιόδου έγχυσης.

Σε μια πιο αισιόδοξη νότα, οι καταναλωτές της Ευρώπης δεν είναι πιθανό να δουν ξανά μαζικές αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, χάρη στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη υποδομών LNG και στη χρήση εναλλακτικών οδεύσεων, πηγών αλλά και καυσίμων.

