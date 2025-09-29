Πιστοληπτικό χατ τρικ για Ισπανία - Αναβαθμίσεις από Fitch, Moody's και S&P

Νέα ώθηση έλαβε η Ισπανία από τους οίκους αξιολόγησης, με τις Fitch και Moody's να εντάσσεται στο πλευρό της S&P αναβαθμίζοντας την οικονομία της

Νέα ώθηση έλαβε η Ισπανία από τους οίκους αξιολόγησης, με τις Fitch και Moody's να εντάσσεται στο πλευρό της S&P αναβαθμίζοντας την οικονομία της. Το χατ τρικ των αναβαθμίσεων της αξιολόγησης έρχεται καθώς η οικονομία της Ισπανίας συνεχίζει να ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα της χώρας να αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη του 2025.

Η Fitch αναβάθμισε το outlook της Ισπανίας σε "A" από "A-", επικαλούμενη τις ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξής της: «Η πρόσφατη άνοδος της παραγωγικότητας, η ήπια αύξηση των μισθών και οι σχετικά χαμηλές τιμές ενέργειας έχουν ενισχύσει την εξωτερική ανταγωνιστικότητα και έχουν στηρίξει τους ισολογισμούς» έσπευσε να υπογραμμίζει ο οίκος αξιολόγησης.

Αναμένει ότι η οικονομία της Ισπανίας να παραμείνει ανθεκτική, «βοηθούμενη από την περιορισμένη έκθεση στους δασμούς των ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη καθαρή εξωτερική απομόχλευση». Η Moody's αναθεώρησε ανοδικά επίσης την αξιολόγηση της Ισπανίας κατά μία βαθμίδα, σε "A3" από "Baa1", υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αντανακλά την άποψή της ότι η οικονομική ισχύς της Μαδρίτης βελτιώνεται λόγω ενός πιο ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης, ανάκαμψης στην αγορά εργασίας και ενός πιο ισχυρού τραπεζικού τομέα.

Η οικονομία της Ισπανίας ανεβάζει ταχύτητα συνεχώς τελευταία, ενισχυμένη από τις ξένες επενδύσεις, τον τουρισμό και τη μετανάστευση. Η Τζούντι Αρνάλ, ανώτερη συνεργάτιδα στο Elcano Royal Institute, ένα think tank στη Μαδρίτη, επεσήμανε ότι η Ισπανία έχει αναδειχθεί ως ο σαφής ηγέτης ανάπτυξης μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια.

«Η ανάπτυξη της Ισπανίας δεν βασίστηκε μόνο στον ακμάζοντα τουρισμό αλλά και σε δυναμικές μη τουριστικές υπηρεσίες, όπως οι επιχειρήσεις, οι τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική. Αυτό σηματοδοτεί μια μετατόπιση στα πρότυπα ανάπτυξης της χώρας, δείχνοντας ότι η Ισπανία διαθέτει ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που είναι σε θέση να εξάγουν πέρα ​​από τους παραδοσιακούς τομείς», επεσήμανε μιλώντας στο CNBC.