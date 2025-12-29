Επιχειρήσεις | Διεθνή

Παραγγελίες 8,2 δισ. δολαρίων για Airbus από Κίνα

Η Airbus έχει αυξήσει σταθερά το μερίδιό της στις πωλήσεις στην Κίνα, χάρη σε μια γραμμή συναρμολόγησης στην Τιαντζίν για τη δημοφιλή οικογένεια A320.

Παραγγελίες για δεκάδες αεροσκάφη από δύο κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έλαβε η Airbus καθώς αυξάνει το μερίδιό της στην μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Η κινεζική Juneyao Airlines πρόκειται να αγοράσει 25 αεροσκάφη Airbus A320 αξίας 4,1 δισ. δολαρίων, ενώ η Spring Airlines σχεδιάζει να αποκτήσει 30 οχήματα του ίδιου μοντέλου από την ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών έναντι 4,1 δισ. δολαρίων.

Η Airbus έχει αυξήσει σταθερά το μερίδιό της στις πωλήσεις στην Κίνα, χάρη σε μια γραμμή συναρμολόγησης στην Τιαντζίν για τη δημοφιλή οικογένεια A320.

Εν τω μεταξύ, η Boeing δεν έχει κάποια σημαντική παραγγελία από την Κίνα τουλάχιστον από το 2017 εν μέσω εμπορικών εντάσεων και άλλων ζητημάτων στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών.

Η Κίνα βρίσκεται σε συνομιλίες με την Airbus και την Boeing για εκατοντάδες αεροσκάφη για κρατικούς αερομεταφορείς, σύμφωνα με το Bloomberg.

