Παραγγελίες 8,2 δισ. δολαρίων για Airbus από Κίνα

Παραγγελίες για δεκάδες αεροσκάφη από δύο κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έλαβε η Airbus καθώς αυξάνει το μερίδιό της στην μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.
Η κινεζική Juneyao Airlines πρόκειται να αγοράσει 25 αεροσκάφη Airbus A320 αξίας 4,1 δισ. δολαρίων, ενώ η Spring Airlines σχεδιάζει να αποκτήσει 30 οχήματα του ίδιου μοντέλου από την ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών έναντι 4,1 δισ. δολαρίων.
Η Airbus έχει αυξήσει σταθερά το μερίδιό της στις πωλήσεις στην Κίνα, χάρη σε μια γραμμή συναρμολόγησης στην Τιαντζίν για τη δημοφιλή οικογένεια A320.
Εν τω μεταξύ, η Boeing δεν έχει κάποια σημαντική παραγγελία από την Κίνα τουλάχιστον από το 2017 εν μέσω εμπορικών εντάσεων και άλλων ζητημάτων στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών.
Η Κίνα βρίσκεται σε συνομιλίες με την Airbus και την Boeing για εκατοντάδες αεροσκάφη για κρατικούς αερομεταφορείς, σύμφωνα με το Bloomberg.