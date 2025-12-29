Οι σιωπηλοί εχθροί που μπορεί να μειώνουν την άμυνα του οργανισμού των παιδιών

Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας υγιή, γεμάτα ενέργεια και ανθεκτικά απέναντι σε κρυολογήματα και λοιμώξεις.

Ωστόσο, υπάρχουν καθημερινοί παράγοντες που πολλές φορές περνούν απαρατήρητοι και «αθόρυβα» αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Ποιοι είναι αυτοί και τι μπορείτε να κάνετε ως γονείς για να θωρακίσετε την υγεία των παιδιών σας;

1. Έλλειψη βιταμίνης D

Από όλες τις βιταμίνες που χρειαζόμαστε μικροί και μεγάλοι, η βιταμινη D είναι ίσως η πιο σημαντική, αφού είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού και των μυών. Τα παιδιά που δεν εκτίθενται αρκετά στον ήλιο, ιδιαίτερα τον χειμώνα, μπορεί να παρουσιάζουν έλλειψη - μπορεί να το καταλάβετε γιατί θα είναι άτονα ή θα αρρωσταίνουν πιο εύκολα.

Tip: Κρατήστε τα παιδιά ενεργά σε εξωτερικούς χώρους ή συζητήστε με τον/την παιδίατρο για συμπληρώματα και βιταμίνες για παιδιά για ανοσοποιητικό ή ενέργεια και τόνωση, π.χ. πολυβιταμινούχα ζελεδάκια, όταν χρειάζεται.

2. Κακή διατροφή και υπερβολική ζάχαρη

Όχι και τόσο σιωπηλός εχθρός πλέον, αφού ειδικοί και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο μας υπενθυμίζουν καθημερινά τη σημασία της σωστής διατροφής για τη συνολική μας υγεία. Το ανοσοποιητικό των παιδιών δεν αποτελεί εξαίρεση, αφού η διατροφή παίζει κι εδώ καθοριστικό ρόλο. Έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι τα παιδιά που τρώνε λίγα φρούτα, λαχανικά ή πρωτεΐνες και καταναλώνουν πολλά γλυκά και επεξεργασμένα τρόφιμα είναι πιο ευάλωτα σε λοιμώξεις.

Tip: Εντάξτε πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά στο καθημερινό γεύμα και περιορίστε τα επεξεργασμένα σνακ - θα δείτε βελτίωση σε κάθε πτυχή της υγείας τους.

3. Έλλειψη ύπνου

Εξαιρετικά συνήθης ύποπτος, αφού ο ύπνος είναι το φυσικό «εργοστάσιο ανανέωσης» του οργανισμού. Τα παιδιά που δεν κοιμούνται αρκετά ή ξυπνούν συχνά έχουν μειωμένη παραγωγή κυττάρων που καταπολεμούν μικρόβια και ιούς. Το αποτέλεσμα; Περισσότερα κρυολογήματα και μεγαλύτερη κόπωση.

Tip: Δημιουργήστε σταθερό πρόγραμμα ύπνου και ήσυχο περιβάλλον. Πολύ σημαντική και η μειωμένη (έως και μηδαμινή) χρήση οθόνης πριν το κρεβάτι.

4. Έλλειψη φυσικής δραστηριότητας

Η καθιστική ζωή, οι πολλές ώρες στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στις ξένες γλώσσες και το ακόμα περισσότερο διάβασμα στο σπίτι δεν βοηθάνε και πολύ την κατάσταση. Η καθημερινή κίνηση, άλλωστε, δεν είναι μόνο θέμα ενέργειας, αλλά και ανοσοποιητικού, όσο περίεργο κι αν ακούγεται.

Tip: Παρακινείστε τα παιδιά να περάσουν τουλάχιστον 30-60 λεπτά καθημερινά παίζοντας ή κάνοντας κάποιο σπορ. Ακόμα και το περπάτημα από και προς το σχολείο βοηθάει.

5. Κακή ποιότητα αέρα & αφυδάτωση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αρκετά και η αλήθεια είναι πως η ζωή στην πόλη δεν βοηθάει. Για να το εξηγήσουμε απλά, οι βλεννογόνοι που καλύπτουν τη μύτη και τον λαιμό είναι οι πρώτες «γραμμές άμυνας». Όταν στον χώρο (εντός σπιτιού, στο σχολείο κ.λπ.) υπάρχει χαμηλή υγρασία, μούχλα, σκόνη κ.α. τις καθιστούν λιγότερο αποτελεσματικές, αυξάνοντας τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Tip: Αερίζετε καθημερινά το σπίτι, χρησιμοποιήστε υγραντήρα αν χρειάζεται και σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά πίνουν αρκετό νερό.

6. Υπερβολική «αποστείρωση»

Δεν μιλάμε φυσικά για ένα καθαρό σπίτι - που είναι απαραίτητο για την καλή υγεία όλων. Αναφερόμαστε στον φόβο που μπορεί να προκύπτει από το ενδεχόμενο ασθένειας και ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει μελέτες που έδειξαν ότι τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε φάρμες έχουν μικρότερη πιθανότητα να εκδηλώσουν άσθμα ή ότι η καθυστερημένη έκθεση σε κοινές ιώσεις αυξάνει την πιθανότητα για ευαισθητοποιήσεις σε αλλεργιογόνα. Δεν πρέπει, λοιπόν, να φτάνουμε στο άλλο άκρο και να κλείνουμε τα παιδιά στο σπίτι.

Tip: Επιτρέψτε ήπιες «φυσικές» εκθέσεις, όπως παιχνίδι σε κήπο ή με χώμα, χωρίς υπερβολικές ανησυχίες για μικροβιακή επαφή.

