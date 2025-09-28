ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν τα εγχώρια έργα – Εντός 2025 η ολοκλήρωση της διασύνδεσης Σαντορίνη-Νάξος

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 η ολοκλήρωση της Νέας Γραμμής μεταφοράς που θα συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, στο ίδιο χρονικό «παράθυρο» η ολοκλήρωση και του ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Με γρήγορο ρυθμό προχωρά ο ΑΔΜΗΕ την ολοκλήρωση των έργων που έχει δρομολογήσει για την επέκταση και την αναβάθμιση του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος, όπως δείχνει η καταγραφική της προόδου των σχετικών πρότζεκτ που περιλαμβάνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα αυτά περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025-2031, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 6,1 δισ. ευρώ. Σε αυτά κομβική θέση έχει η διασύνδεση Κρήτη-Αττική, η οποία βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου. Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) είναι σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2025. Το καλοκαίρι του 2022 ολοκληρώθηκε η πόντιση του καλωδίου υψηλής τάσης μεταξύ των δύο νησιών ενώ προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη.

Τα καλώδια για τα υπόλοιπα τρία νησιά

Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και τον Φεβρουάριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις των καλωδιακών τμημάτων και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψηλής Τάσης έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις και για τους Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης στη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο, θέτοντας το σύνολο του έργου σε φάση κατασκευής. Τον Φεβρουάριο του 2024 ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης της διασύνδεσης Λαύριο- Σέριφος ενώ τον Μάιο του 2024 ολοκληρώθηκε η πόντιση και της διασύνδεσης Σέριφος – Μήλος.

Η προστασία και των δύο υποβρυχίων διασυνδέσεων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024. Τον Φεβρουάριο του 2025 ολοκληρώθηκαν οι ποντίσεις των υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης των διασυνδέσεων Μήλος - Φολέγανδρος και Φολέγανδρος - Θήρα. Η προστασία και των δύο υποβρυχίων ολοκληρώθηκε εντός του Ιουνίου του 2025.

Ο Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332 MW στα νησιά, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα. Το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που συνδέει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2022. Τον Δεκέμβριο 2023 υπογράφτηκε η σύμβαση για το υποέργο της νέας Γραμμής μεταφοράς που θα συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, θέτοντας το δεύτερο τμήμα του έργου σε φάση κατασκευής. Η ολοκλήρωση του υπόψη υποέργου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική.

Η πλευρά των 400KV (Φάση Α) ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και η δοκιμαστική ηλέκτριση επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2024. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεταιτο πρώτο εξάμηνο του 2026.