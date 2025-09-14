Οικονομία | Διεθνή

Κίνα: Σχέδιο για τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Το Πεκίνο προσβλέπει σε ετήσια αύξηση πωλήσεων περίπου 3% για το 2025.

Το Πεκίνο παρουσίασε ένα διετές σχέδιο εργασίας για τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στοχεύοντας σε πωλήσεις περίπου 32,3 εκατομμυρίων οχημάτων το 2025, με ετήσια αύξηση περίπου 3%.

Το σχέδιο εκπονήθηκε από κοινού από οκτώ υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου και του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, προβλέποντας πωλήσεις οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) στο επίπεδο περίπου των 15,5 εκατομμυρίων μονάδων το 2025, με ετήσια αύξηση περίπου 20%.

Άλλοι στόχοι που έχουν τεθεί συμπεριλαμβάνουν τη σταθερή ανάπτυξη των εξαγωγών οχημάτων, αλλά και μία αύξηση 6% στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής οχημάτων για τη χρονιά που διανύουμε.

Για το 2026, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται ότι θα διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική της, στο επίπεδο βελτίωσης της λειτουργικότητάς της, της ποιότητας, αλλά και της κλίμακας των οικονομικών μεγεθών της.

Το ίδιο σχέδιο προβλέπει την εφαρμογή 60 μέτρων σε τέσσερις τομείς δράσης, που περιλαμβάνουν την αύξηση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά, την ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και την εμβάθυνση του ανοίγματος στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

