Στάσιμη η βρετανική οικονομία - Μηδενική ανάπτυξη τον Ιούλιο

Οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒοΕ) πιστεύουν ότι η εικόνα είναι υποτονική και εξακολουθούν να ανησυχούν για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Κατέβασε ταχύτητα ο ρυθμός ανάπτυξης της Βρετανίας τον Ιούλιο, εισερχόμενη με το αριστερό στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αντιξοότητες από τις αυξήσεις φόρων και τους δασμούς.

Το βρετανικό ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο τον Ιούλιο, μετά από άνοδο 0,4% τον Ιούνιο, ενώ η ανάκαμψη στις υπηρεσίες και τις κατασκευές αντιστάθμισε την πτώση στη μεταποίηση.

Η οικονομία της Βρετανίας ανέβασε στροφές με πάνω από 1% το α΄ εξάμηνο του 2025, με τον Κιρ Στάρμερ να ισχυρίζεται να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση των Εργατικών πέτυχε την ταχύτερη ανάπτυξη μεταξύ των χωρών της G7, όπως είχε δεσμευτεί.

Ωστόσο, οι εταιρείες δέχονται πιέσεις από τους νέους φόρους και την αύξηση στον κατώτατο μισθό που τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο. Παράλληλα και οι καταναλωτές προετοιμάζονται για περισσότερες αυξήσεις φόρων που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου.

Μια οικονομική επιβράδυνση δυσκολεύει το δίλημμα της ΒοΕ, καθώς σταθμίζει τον άκαμπτο πληθωρισμό (που «τσίμπησε» τον Ιούλιο) σε συνδυασμό με τις επερχόμενες ανακοινώσεις για την δημοσιονομική πολιτική του 2026.

Η Τράπεζα της Αγγλίας συνεδριάζει στις 18 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια μετά τη μείωση του Αυγούστου. Ιδιαιτέρως κρίσιμη θεωρείται η συνάντηση της 6ης Νοεμβρίου καθώς έρχεται 20 ημέρες ακριβώς πριν από τον προϋπολογισμό της Βρετανίδας Υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς

Οι οικονομολόγοι αναμένουν έναν πιο ήπιο ρυθμό ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο, αν και η Βρετανία αναμένεται επιταχύνει την άνοδο ΑΕΠ περισσότερο από τους κύριους Ευρωπαίους ομολόγους της.

«Μετά από ένα εκπληκτικά ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, υπάρχει σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους», υπογράμμισε ο Σαντζέι Ράζα, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Εξακολουθούμε να προβλέπουμε μείωση των επιτοκίων τον Νοέμβριο, αν και η επιθετική κίνηση του Αυγούστου αποδυνάμωσε την πεποίθησή μας», επεσήμανε ο Κάρστεν Μπρέζσκι, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών της ING.