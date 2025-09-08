Όλη η εξειδίκευση του πακέτου της ΔΕΘ - Αναλυτικά τα μέτρα και παραδείγματα

Το πακέτο φτάνει συνολικά σε αξία στα 1,76 δισ. ευρώ το 2026 και στα 2,5 δισ. ευρώ το 2027. «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση», ανέφερε ο ΥΠΕΘΟ. Αναλυτικά οι παρεμβάσεις, με πίνακες και παραδείγματα. Αφορούν 4 εκατομμύρια Έλληνες, τόνισε ο Κ. Πιερρακάκης. Τι ισχύει για νέους, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους.

Αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος, δηλαδή ο τρόπος που φορολογούμε, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ με αντικείμενο την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ.

Το πακέτο της ΔΕΘ για το 2026 φτάνει συνολικά σε αξία στα 1,76 δισ. ευρώ, ενώ το 2027 αυξάνεται στα 2,5 δισ. ευρώ. «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση», ανέφερε ο ΥΠΕΘΟ. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος, τόνισε ο Κ. Πιερρακάκης.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

(α) τη σημαντική αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους,

(β) το μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027,

(γ) παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που αφορούν τις αποδοχές εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, τη μισθολογική εξέλιξη των μηχανικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πενταετή κύκλο σπουδών, τη θέσπιση αφορολόγητου για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών (δείτε εδώ αναλυτικά όλο το νέο μισθολόγιο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας)

(δ) την κατάργηση σταδιακά του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Το μέτρο αφορά 12.720 οικισμούς σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (δείτε εδώ αναλυτικά τους οικισμούς)

(ε) τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους,

(στ) την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στο φόρο εισοδήματος από ακίνητα, καθώς και την επέκταση του μέτρου απαλλαγής του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν και το 2026, της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια καθώς και του περιορισμού των νέων airbnb στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας το 2026 και

(ζ) τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για τις κατοικίες και σημαντικές μειώσεις των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα, καθώς και προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών για τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και τις νέες μητέρες.

Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος

Γενικές παρεμβάσεις:

1.Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

-Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

-Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

-Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

2.Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από 40.000 (περίπου 2.000 καθαρά) έως τα 60.000 ευρώ (περίπου 2.900 ευρώ καθαρά) 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Όπως ξεκαθάρισε η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου, πρόκειται για φορολογητέο εισόδημα.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

3.Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

-18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

-16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

-9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

4.Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5.Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

-24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

-22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

-20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

-18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

-16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Αυτά ισχύουν για πρώτη φορά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για αγρότες.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

6.Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

7.Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Δείτε όλη την παρουσίαση στη δεξιά στήλη σχετικά αρχεία.

Μιλώντας για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς διευκρίνισε οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Ο κ. Πετραλιάς έκανε λόγο για 7 παρεμβάσεις οι οποίες έχουν λάβει υπόψιν δείκτες αναδιανομής και φτώχειας. «Επιδοτείται η εργασία και η παραγωγή», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το αφορολόγητο όριο, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι παρατηρείται μια αύξηση του αφορολόγητου ορίου

Σύμφωνα με παραδείγματα που παρουσιάστηκαν:

-Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

-Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

-Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

-Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

-Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

-Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ

Δημόσιοι υπάλληλοι

Αυξήσεις θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μισθολόγιό τους από το 2026. Σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά, εκτός από τα οφέλη από την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, θα εφαρμοστούν μέτρα ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

* Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

* Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

* Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

* Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

* Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ' αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

* Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.

Άλλα νέα μέτρα

-Από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε έτος επιστρέφεται ετησίως ένα ενοίκιο κύριας και φοιτητικής κατοικίας για το 80% των ενοικιαστών με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί). Ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ.

-Επεκτείνεται και για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες (που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη) που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση έως τέλος του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027.

-Επεκτείνεται για μια ακόμη μια χρονιά, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, με σκοπό την αύξηση των κατοικιών προς διάθεση με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ.

-Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026 (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί). Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 5 εκατ. ευρώ.

-Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

-Κοινωνική αντιπαροχή: Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέσω κινήτρων που κινητοποιούν την ιδιωτική πρωτοβουλία (π.χ. απόκτηση ποσοστού κυριότητας στο ακίνητο) για την κατασκευή σύγχρονων κατοικιών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται αφενός η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με την δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και αφετέρου η εξασφάλιση κοινωνικής μίσθωσης με δυνατότητα εξαγοράς σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

-Από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Το μέτρο αναμένεται να ενδυναμώσει την παρουσία των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές. Σημειώνεται ότι η αποκέντρωση συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό πρόβλημα.

-Από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έως τα 12.000 εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο αυτό το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τη φορολογική συμμόρφωση και τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως που θα επιβαρύνει τα έτη 2027 και επόμενα.

Ποιες επιχειρήσεις θα έχουν υπερεκπτώσεις φόρου έως 150 εκατ. ευρώ

Προκειμένου να κινητροδοτηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς που σήμερα η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη, οι επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Επιπλέον στις επενδύσεις αυτές θα δίνεται το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, όπως γίνεται με τις στρατηγικές επενδύσεις.

Η έκπτωση θα αφορά για αρχικές επενδύσεις που θα εκκινήσουν τα έτη 2026, 2027 και 2028 και τους ακόλουθους τομείς:

-Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών (ΚΑΔ 25.40)

-Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (ΚΑΔ 29.10)

-Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα (ΚΑΔ 29.31)

-Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα (ΚΑΔ 29.32)

-Κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων (ΚΑΔ 30.30)

-Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης (ΚΑΔ 30.40).

Η ανωτέρω ενίσχυση μπορεί να λάβει χώρα βάση του άρθρου 14 του Κανονισμού 651/14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη διαδικασία της ενίσχυσης και τους συναφείς ελέγχους προϋποθέσεων θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για αρχική επένδυση ανά περιοχή και αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που θα δοθούν με τη μορφή φορολογικής έκπτωσης θα ανέρχεται μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Ν. Παπαθανάσης: Αύξηση 16,4% στο ΠΔΕ

Το βασικό εργαλείο της στήριξης της οικονομία είναι το αναπτυξιακό ΠΔΕ, είπε ο Νίκος Παπαθανάσης. Για το 2026 το ΠΔΕ είναι 16,7 δισ. ευρώ, ενώ για το 2025 είναι 14,6 δισ. ευρώ. Βλέπουμε αύξηση 2,1 δισ. ευρώ ή 16,4%.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι παραμένουμε η πρώτη χώρα στις εκταμιεύσεις ως προς το ΑΕΠ μας, έχοντας λάβει 21,3 δισ. ευρώ. Αναμένονται 2,1 δισ. ευρώ από το 6ο αίτημα, ενώ το 7ο αίτημα, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, θα υποβληθεί τον Νοέμβριο.

Το 2025 ο στόχος της απορρόφησης είναι 4,9 δισ. ευρώ και μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει φτάσει τα 2,1 δισ. ευρώ. Επομένως 2,8 δισ. ευρώ θα απορροφηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Τα ταμεία χρηματοδότησης επιχειρήσεων που έρχονται

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Οι πόροι του νέου Ταμείου κατανέμονται σε δύο διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Εγγυήσεων για υφιστάμενους και νέους αγρότες και το Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Μικροδανείων, τα οποία θα καλύψουν όλες τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής κλάδος και ο κλάδος της αγροδιατροφής. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία θα λειτουργούν με συνδυασμό χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Π/Υ: έως 170 εκ.€.

Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus

Αποτελεί τη συνέχεια του υφιστάμενου Ταμείου Εγγυοδοσίας DeLFI και είναι ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜμΕ σε επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το νέο εργαλείο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2026. Π/Υ: έως 500 εκ.€.

Patent Fund – Ταμείο Ευρεσιτεχνιών

Στόχος του Patent Fund είναι η στήριξη και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους κεφάλαια για την κατοχύρωση διεθνών ευρεσιτεχνιών και την εμπορική αξιοποίηση τους. Το Ταμείο φιλοδοξεί να καλύψει ένα χρόνιο χρηματοδοτικό κενό στην ελληνική αγορά, καθώς οι περισσότερες εφευρέσεις είτε παραμένουν ακατοχύρωτες είτε δεν προχωρούν ποτέ σε εμπορική εφαρμογή λόγω έλλειψης κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε πρώιμα στάδια. Π/Υ: 41,4 εκ.€.

Γ. Κώτσηρας: Μειώνουμε το ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά με κάτω από 20.000 κατοίκους - «Ψαλιδίζουμε» τα τεκμήρια διαβίωσης

Ενισχύουμε το εισόδημα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας μιλώντας παράλληλα για τις αλλαγές που θα γίνουν στα τεκμήρια διαβίωσης, για την κατάργηση του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικές περιοχές και νησιά.

Τα νησιά που εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ είναι τα εξής: Λειψοί, Τήλος, Αγαθονήσι, Χάλκη, Μεγίστη, Κάλυμνος, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Ικαρία, Φούρνοι Κορσεών, Οινούσες, Ψαρά, Σαμοθράκη.

Μιλώντας για τους συνταξιούχους, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι πέρα από την ωφέλεια που θα δουν από τον Ιανουάριο του 2026 με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και την ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, από τον Ιανουάριο του 2026, θα εφαρμοστούν αυξήσεις με δημοσιονομικό κόστος 542 εκατ. ευρώ.