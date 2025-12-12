Η εκλογή Πιερρακάκη στα γερμανικά ΜΜΕ: «Παιδί θαύμα της αθηναϊκής πολιτικής»

Η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup καλύπτεται ευρέως από τα γερμανικά ΜΜΕ.

Η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup καλύπτεται ευρέως από τα γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία ήδη, από τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρονταν εκτενώς στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα και στο γεγονός ότι πριν από δέκα χρόνια θα θεωρείτο αδιανόητη ακόμη και η υποψηφιότητα ενός Έλληνα υπουργού Οικονομικών για τη θέση.

«Από προβληματικό παιδί σε μαθητή-υπόδειγμα», γράφει η γερμανόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle, επισημαίνοντας ότι «πολλά έχουν αλλάξει από το 2015» και παραθέτοντας τα δημοσιονομικά επιτεύγματα της Ελλάδας. «Μέχρι το 2030, το πρώην προβληματικό παιδί της Ευρώπης στοχεύει να "εκπλήξει θετικά" τους πιστωτές του, όπως λένε στην Αθήνα, και να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ στο 120 τοις εκατό», αναφέρει η DW. Ειδικά για τον κ. Πιερρακάκη, το δημοσίευμα κάνει λόγιο για «παιδί θαύμα της αθηναϊκής πολιτικής».

«Πριν από δέκα χρόνια, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης αποξένωσε ολόκληρο το Eurogroup. Τώρα, ένας από τους διαδόχους του ηγείται της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung και επισημαίνει ότι ο κ. Πιερρακάκης «είναι ο πρώτος Έλληνας που ηγείται της ομάδας - δέκα χρόνια μετά την τελευταία κλιμάκωση της ελληνικής κρίσης, η οποία έληξε σχεδόν με την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη».

Στο περιοδικό Der Spiegel παρατίθενται συγχαρητήριες δηλώσεις Γερμανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, ενώ τονίζεται ότι «η κρίση χρέους και η χρηματοπιστωτική κρίση της Ελλάδας απασχόλησαν το Eurogroup πριν από δέκα χρόνια και η χώρα απειλήθηκε με αποβολή από τη νομισματική ένωση» και σημειώνεται ότι «έπειτα από χρόνια διαφόρων μεταρρυθμίσεων και μέτρων λιτότητας, η χώρα τώρα διαθέτει πλεόνασμα προϋπολογισμού και υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη από πολλές άλλες χώρες της ΕΕ».

Στην εφημερίδα «Die Zeit» το ρεπορτάζ αναφέρεται στις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, ο οποίος στήριξε την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη και παρατίθενται εκτενή βιογραφικά στοιχεία του Έλληνα υπουργού. «Ο υπουργός Οικονομικών διαμόρφωσε την ελληνική ψηφιακή μεταρρύθμιση (…) Αναλαμβάνει την προεδρία της ομάδας ως πολιτικός με εκτεταμένη εμπειρία στην οικονομική πολιτική», επισημαίνεται.

Η οικονομική Handelsblatt και η επιθεώρηση Manager Magazine σημειώνουν ότι «ακόμη και η Γερμανία στήριξε την υποψηφιότητα» του Κυριάκου Πιερρακάκη, ενώ η πρώτη υπενθυμίζει ότι ο Έλληνας υπουργός «έκανε όνομα στην Ευρώπη» κατά την περίοδο της πανδημίας και αναφέρει ότι ο πρόεδρος του Eurogroup «θεωρείται ισχυρός συντονιστής και εκπρόσωπος» του οργάνου.

H Luxemburger Wort αναδεικνύει το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup «προέρχεται από μια χώρα που επί χρόνια συγκλονιζόταν από μια σοβαρή κρίση χρέους» και επισημαίνει την αναγνώριση που έλαβε ο κ. Πιερρακάκης για την αποτελεσματική διαχείριση του εμβολιασμού κατά την περίοδο της πανδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ