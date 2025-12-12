Κεραμέως: Περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις μισθών στις αρχές του 2026

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην ιστορική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης.

Τα σημαντικά θετικά μέτρα που πρόκειται να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή και θα ωφελήσουν εκατομμύρια εργαζόμενους και συνταξιούχους το επόμενο χρονικό διάστημα, απαρίθμησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Σκάι.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην ιστορική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης, η οποία διευκολύνει σημαντικά τη σύναψη περισσότερων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και την επέκτασή τους.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η αλλαγή επέρχεται όχι ως μία μονομερής κίνηση της κυβέρνησης, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι, αλλά ως προϊόν συμφωνίας που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτή η συμφωνία εκπέμπει και έναν συμβολισμό του πόσα πολλά μπορούμε να καταφέρουμε, όταν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε και αποφασίζουμε, γιατί δεν είναι απλά ο διάλογος είναι και το αποτέλεσμα. Άρα, το λέω αυτό γιατί; Γιατί μέσα στις αρχές του 2026 θα νομοθετηθεί αυτή η εθνική Κοινωνική Συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός, επισημαίνοντας ότι, με την υπογραφή περισσότερων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι εργαζόμενοι θα δουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους και θα εργάζονται με καλύτερους όρους.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε την επικείμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου του 2026.

«Θα την εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου. Θα προηγηθεί από τον Ιανουάριο η διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι στα σχέδια και πάντοτε στο πλαίσιο του συνολικού στόχου που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027», συμπλήρωσε.

Υπενθύμισε δε ότι ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ, «όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, σήμερα είναι στα 880 ευρώ και αναμένεται νέα αύξηση την 1η Απριλίου του 2026».

Αναφερόμενη στη δέσμη θετικών μέτρων υπέρ των συνταξιούχων, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα του προβλεπόμενου και συγκεκριμένα στις 19 και 22 Δεκεμβρίου 2025.

«Καταβάλαμε μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να πληρωθούν πιο νωρίς οι συντάξεις, ενόψει των Χριστουγέννων και των αυξημένων αναγκών που έχουν οι συνταξιούχοι», τόνισε.

Επίσης, προσέθεσε ότι οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα είναι αυξημένες. Όπως διευκρίνισε, οι συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. «Αθροιστικά, η αύξηση είναι περίπου 16% τα τελευταία χρόνια, από τότε που ξεκινήσαμε εκ νέου να δίνουμε αυξήσεις στις συντάξεις».

Μάλιστα, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι, από φέτος, μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά και, από του χρόνου, καταργείται. «Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση από την άλλη βδομάδα. Ήδη, από την άλλη βδομάδα, θα δουν όλοι πλέον αύξηση», αποσαφήνισε.

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο όφελος που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές που τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τέλος, η κ. Κεραμέως μίλησε για τη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και «συγκεκριμένα για την εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή 1.500 και πλέον Ελλήνων του εξωτερικού και 35 επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα».

«Έχουμε κάνει τέσσερις τέτοιες εκδηλώσεις, αυτή ήταν η πέμπτη εκδήλωση. Οι προσδοκίες ήταν χαμηλές με ποια έννοια: Είναι πολύ πιο δύσκολο να διεισδύσεις στην αμερικανική κοινότητα, είναι μεγάλες οι μισθολογικές αποκλίσεις, είναι πιο δύσκολη η λήψη μίας απόφασης να φύγεις από την Αμερική και, όμως, ήταν ο περισσότερος κόσμος που είχαμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Υπήρξαν εταιρείες που πραγματοποίησαν πάνω από 400 συνεντεύξεις σε μία ημέρα», δήλωσε η υπουργός.

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι υπήρξαν συμμετέχοντες που προσελήφθησαν επί τόπου και, μάλιστα, ένας εξ αυτών ήταν Έλληνας δεύτερης γενιάς, ενώ σχολίασε ότι υπήρξαν συμπατριώτες μας που έκαναν οκτώ ώρες με αυτοκίνητο, για να έρθουν από τον Καναδά στην εκδήλωση, που μπήκαν 4,5 ώρες σε αεροπλάνα, για έρθουν από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη. «Σκεφτείτε πόσο πολύ πρέπει να θέλεις να γυρίσεις, ώστε να ξοδέψεις πολλά χρήματα και να έρθεις από την Καλιφόρνια, το Τέξας, το Όρεγκον και τη Βόρεια Καρολίνα, στη Νέα Υόρκη, για να γνωρίσεις από κοντά αυτούς τους 35 σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους», σημείωσε η υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ