Το Reddit «σέρνει» την Αυστραλία στα δικαστήρια

Το Reddit ανοίγει μέτωπο στην αυστραλιανή κυβέρνηση, ζητώντας την ακύρωση της πρωτοφανούς απαγόρευσης πρόσβασης ανηλίκων στα social media.

Το Reddit ανοίγει μέτωπο στην αυστραλιανή κυβέρνηση, ζητώντας την ακύρωση της πρωτοφανούς απαγόρευσης πρόσβασης ανηλίκων στα social media. Η πλατφόρμα κάνει λόγο για παραβίαση της ελεύθερης πολιτικής έκφρασης και θέτει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και συνταγματικότητας. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, κατηγορεί το Reddit ότι προστατεύει τα κέρδη του και δεσμεύεται να υπερασπιστεί το νόμο «σε κάθε βήμα».

