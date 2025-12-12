e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, με την ετήσια αύξηση στις κύριες να «κλειδώνει» στο 2,4% όπως έγραφε το insider.gr.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η αρμόδια υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι με διάταξη που θεσπίστηκε, μειώνεται η προσωπική διαφορά κατά 50% από τώρα και καταργείται πλήρως από του χρόνου. Τόνισε, δε, ότι όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούσαν προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους.

Μάλιστα στην απόφαση για την αναπροσαρμογή των συντάξεων έτους 2026 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπεται πως αν ο πληθωρισμός, ή η ανάπτυξη (που καθορίζουν την αύξηση) κινηθούν υψηλότερα, τότε θα δοθεί και διορθωτικό ποσοστό στις συντάξεις.

Πόσα χρήματα θα μπουν στην τσέπη των συνταξιούχων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών επί των συνταξιοδοτικών θεμάτων, στις χαμηλές συντάξεις έως 850 ευρώ οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 19 έως 22 ευρώ το μήνα. Στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ θα ανέλθουν από 35 έως 39 ευρώ το μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 70 ευρώ το μήνα.

Σε ετήσια βάση οι αυξήσεις θα είναι 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά

Οι 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν και εκείνοι τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη τους και το υπόλοιπο ποσό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Συγκεκριμένα το 45% αυτών, δηλαδή περίπου 300.000 συνταξιούχοι θα λάβουν με τις συντάξεις του Ιανουαρίου το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης.

Από το 2027 και μετά θα δικαιούνται ολόκληρη την αύξηση, ενώ η προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται ως ειδική συνταξιοδοτική παροχή.