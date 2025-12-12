Γαλλία-ΕΕ: Δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων «για όσο χρειαστεί»

Κατά την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεσμεύθηκαν για έξι μήνες, με το πάγωμά τους να ανανεώνεται κάθε έξι μήνες υπό τον όρο ότι υπάρχει ομοφωνία των 27 κρατών μελών.

Η δέσμευση για «όσο καιρό χρειαστεί» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν τοποθετηθεί στην Ευρώπη είναι «μια σημαντική απόφαση», εκτίμησε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό καθώς οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να επικυρώσουν την απόφαση αυτή σήμερα.

«Είναι το αντικείμενο της απόφασης που λαμβάνουμε σήμερα, που είναι μια σημαντική απόφαση, η οποία θα αλλάξει χωρίς αμφιβολία την πορεία του πολέμου και θα επιταχύνει την ειρήνη», είπε.

Όπως είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα «μέχρι η Ρωσία να σταματήσει τον επιθετικό πόλεμό της και να καταβάλει επανορθώσεις στην Ευρώπη».

«Θα επιτρέψει να αποφευχθεί [το ενδεχόμενο] άλλοι πλην των Ευρωπαίων» να αποφασίσουν στη θέση των Ευρωπαίων «την τύχη και τον προορισμό αυτών των ποσών», υπογράμμισε επίσης ο Γάλλος υπουργός, αναφερόμενος στο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσβλέπει να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν αμερικανικές επιχειρήσεις.

Αυτή η χωρίς χρονικό περιορισμό δέσμευση επιτρέπει να προβλεφθούν νέες βοήθειες για την Ουκρανία, «μεταξύ των οποίων ένα πακέτο χρηματοδοτήσεων που συζητιέται αυτή τη στιγμή εντατικά στις Βρυξέλλες, για το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει κατάληξη στα τέλη της άλλης εβδομάδας προκειμένου η Ουκρανία να μην αντιμετωπίσει δυσκολίες για τουλάχιστον δύο χρόνια, αν παρ' όλα αυτά ο πόλεμος συνεχιστεί», είπε ακόμη ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Από τεχνική άποψη οι 27 αποφάσισαν χθες, Πέμπτη, να διατηρήσουν τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που αποτελούν τη βάση της δέσμευσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ανακοίνωσε χθες η δανική προεδρία της ΕΕ. Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί σήμερα έπειτα από γραπτή διαδικασία.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 θα συναντηθούν ακολούθως σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιό τους για χρηματοδότηση της Ουκρανίας με ενδεχόμενη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί στην Ευρώπη.

Μέχρι τώρα, οι Ευρωπαίοι προσκρούουν στην εναντίωση του Βελγίου, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Απουσία προσώρας στέρεων εγγυήσεων εκ μέρους των άλλων χωρών μελών της ΕΕ, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ αρνείται η χώρα του να είναι η μοναδική που θα υποστεί τις συνέπειες σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ