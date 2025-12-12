Ειδήσεις | Διεθνή

Η Φινλανδία θα προμηθευτεί πυραύλους AMRAAM από τις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Φινλανδία θα προμηθευτεί πυραύλους AMRAAM από τις ΗΠΑ
Η Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία, παρήγγειλε το 2022 64 μαχητικά F-35 από την Lockheed Martin.

Το Ελσίνκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προμηθευτεί από τις ΗΠΑ προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς (AMRAAM).

Η Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία, παρήγγειλε το 2022 64 μαχητικά F-35 από την Lockheed Martin, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026.

«Οι πρώτες παραδόσεις πυραύλων θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του στόλου F-35», τόνισε η φινλανδική κυβέρνηση στη σημερινή της ανακοίνωση.

«Αυτός ο εφοδιασμός θα δώσει στη Φινλανδία την τελευταία και πιο προηγμένη έκδοση των AMRAAM, που θα βελτιώσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε απειλές στο επιχειρησιακό μας περιβάλλον», προσθέτει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ

Οι 23 μέρες που οδήγησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

tags:
Φινλανδία
ΗΠΑ
Πύραυλος
Όπλα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider