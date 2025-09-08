Προσωπική διαφορά: Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση το 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ, η προσωπική διαφορά καταργείται σε δύο δόσεις, με αποτέλεσμα σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι να πάρουν το 100% της αύξησης του 2026 από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Από τον Ιανουάριο του 2026 όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά.

Οσοι δεν καλύψουν με την αύξηση του 2026 την προσωπική διαφορά, αντί για συμψηφισμό της αύξησης με την προσωπική διαφορά που εφαρμοζόταν μέχρι φέτος, θα πάρουν επιπλέον τη μισή αύξηση «στην τσέπη». Το 2027 που η προσωπική διαφορά καταργείται, θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση.

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, η αύξηση συντάξεων του 2026 κυμαίνεται από 2.6% έως 2.7%. Έτσι για παράδειγμα συνταξιούχος με 14.000 ευρώ εισόδημα και καθαρό μηνιαίο 1.080 ευρώ θα λάβει:

263 ευρώ από την αύξηση λόγω ΑΕΠ & πληθωρισμού

250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου

80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Συνολικά δηλαδή θα λάβει 593 ευρώ καθαρά, ενώ αν έχει προσωπική διαφορά το ποσό που θα λάβει για το 2026 είναι 462 ευρώ.

H Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕNYΠEKK) και ο Πρόεδρός της Αλέξης Μητρόπουλος, καλούν στην κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα και όχι σε προοπτική δύο ετών την προσωπική διαφορά για όλους τους συνταξιούχους, με πλήρη ενσωμάτωση στη σύνταξή τους.

Παραδείγματα

Κατά την εξειδίκευση των παρεμβάσεων από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και το οικονομικό επιτελείο, παρουσιάστηκαν τα εξής παραδείγματα:

• Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Μέτρα για συνταξιούχους

Πέρα από την ωφέλεια που θα δουν οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 2026 με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και την ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, από τον Ιανουάριο του 2026, εφαρμόζονται αυξήσεις με δημοσιονομικό κόστος 542 εκατ. ευρώ:

• Αυξάνονται περαιτέρω οι συντάξεις βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Με τις παρούσες μακροοικονομικές προβλέψεις η αύξηση υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,35% και το δημοσιονομικό κόστος σε 467 εκατ. ευρώ.

• Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

• Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ, καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ. Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.