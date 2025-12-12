Πολιτική | Διεθνή

Ματσάδο: Ο Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία είτε με διαπραγματεύσεις είτε χωρίς αυτές

Η ίδια υποστήριξε ακόμα ότι η διευθέτηση της κρίσης στη Βενεζουέλα αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η βραβευμένη με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία είτε υπάρξει αλλαγή εξουσίας με διαπραγμάτευση είτε όχι, ενώ πρόσθεσε ότι η ίδια θέλει να επιτύχει μια ειρηνική μετάβαση.

Η ίδια υποστήριξε ακόμα ότι η διευθέτηση της κρίσης στη Βενεζουέλα αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και δήλωσε πεπεισμένη ότι, μετά τη μεταβίβαση της εξουσίας, οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία της Βενεζουέλας θα υπακούσουν τις εντολές που θα δοθούν από το κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

