Ένοπλες Δυνάμεις: Υπεγράφη η FOS 50 εκατ. ευρώ για τα ελικόπτερα NH90

Η NH Industries και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψαν συμπληρωματική σύμβαση υποστήριξης (Follow-On-Support/ FOS) για τον στόλο NH90 της Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η σύμβαση, αξίας 50 εκατ. ευρώ, έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα τεχνικής υποστήριξης για τον συγκεκριμένο στόλο.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, προβλέπει την παροχή ανταλλακτικών και υπηρεσίες συντήρησης με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του στόλου.

Ο Axel Aloccio, πρόεδρος της NH Industries και επικεφαλής του προγράμματος NH90 στην Airbus Helicopters δήλωσε: «Η σύμβαση αποτελεί ορόσημο για την επιτυχία του στόλου NH90 στην Ελλάδα. Πρόσφατα παραδώσαμε το 20ό και τελευταίο NH90 στον ελληνικό στρατό και αυτή η συμφωνία είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς θα διασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα, προηγμένης τεχνολογίας, ελικόπτερα θα είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση κρίσιμων αποστολών».

Το ελικόπτερο Τακτικών Μεταφορών, NH90 (Tactical Transport Helicopter / TTH) είναι ένα προηγμένο, πολλαπλών ρόλων στρατιωτικό ελικόπτερο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η ευρύχωρη καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί για μεταφορά έως και 20 στρατιωτών πλήρως εξοπλισμένων για μάχη, να φιλοξενήσει δώδεκα φορεία τύπου MEDEVAC ή να μεταφέρει εσωτερικό φορτίο λόγω της πλήρους πλάτους οπίσθιας ράμπας που διαθέτει, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το NH90 TTH διαθέτει τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 100% fly-by-wire συστήματος ελέγχου σε ελικόπτερο παραγωγής, προσφέροντας δυνατότητα ανώτερου χειρισμού και ασφάλεια, έναν πλήρως συνθετικό αεροσκελετό υψηλής αντοχής και προηγμένο αεροηλεκτρονικό σύστημα που εξασφαλίζει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα μέρα και νύχτα, και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο συγκεκριμένος τύπος ελικοπτέρου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις Ένοπλες Δυνάμεις που απαιτούν μία ενιαία, διαλειτουργική λύση, ικανή να υποστηρίζει ευρύ φάσμα αποστολών από απλή μεταφορά στρατευμάτων και ειδικές επιχειρήσεις έως αποστολές μάχης έρευνας και διάσωσης και αποστολές γενικής υποστήριξης. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί, συνολικά, περισσότερα από 530 NH90, μετρώντας πάνω από 500.000 ώρες πτήσης.