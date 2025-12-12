FT: Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΕΕ έως το 2027 σύμφωνα με προσχέδιο ειρήνης

Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους με τη στήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Ιανουαρίου 2027, με βάση ειρηνευτική πρόταση που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους με τη στήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο εγγράφων.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε αναφέρει πως «η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία.

«Παρά την πίεση, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο μας: να καταλήξουμε σε δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», επέμεινε μέσω X. «Βιώσιμη σημαίνει πως η όποια συμφωνία ειρήνης δεν πρέπει να περιέχει τους σπόρους μελλοντικής σύγκρουσης ούτε αποσταθεροποίησης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας στο σύνολό της», συνέχισε. «Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη για σθεναρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε.