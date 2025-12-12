Τουρισμός

Μπριζ: Μία από τις πιο φωτογενείς πόλεις της Ευρώπης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μπριζ: Μία από τις πιο φωτογενείς πόλεις της Ευρώπης
Ένας μικρός ταξιδιωτικός οδηγός για την Μπριζ, την παραμυθένια βελγική πόλη που είναι γνωστή και ως «Βενετία του Βορρά».

Σε απόσταση περίπου 80 χλμ. από τις Βρυξέλλες, η Μπριζ είναι μια πόλη που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από παραμύθι. Η μεσαιωνική αρχιτεκτονική της παραμένει ανέπαφη και το ιστορικό της κέντρο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Με ρομαντικά κανάλια, γραφικές γέφυρες, μεσαιωνικά κτήρια και μυρωδιές από σοκολάτα και λαχταριστές βάφλες στους δρόμους, αυτό το μικρό σύμπαν στη Δυτική Φλάνδρα θα σας ταξιδέψει στο χρόνο και θα σας μαγέψει.

Πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν να επισκεφθούν την Μπριζ σε μια ημερήσια εκδρομή από τις Βρυξέλλες (το ταξίδι με τρένο διαρκεί λιγότερο από μία ώρα). Ωστόσο, αξίζει σίγουρα να της αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο, για να απολαύσετε στο μέγιστο την ομορφιά της.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ecofin: Ώρα αποφάσεων για τις φθηνές αγορές από Shein και Temu

Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα η εκλογή Πιερρακάκη στην κορυφή του Eurogroup, παρασκήνιο - Τα κακά μαντάτα της Real Polls για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

ΕΕΣΥΠ: «Διπλή πρόσκληση» για master plan - στρατηγικό σχέδιο για ανάδειξη/βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ

tags:
Βέλγιο
Τουρίστες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider