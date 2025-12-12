ΕΕ: Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ

Σε συμφωνία να επιβάλλει δασμούς σε μικρά δέματα από την 1η Ιουλίου 2026 κατέληξε η ΕΕ.

Σε συμφωνία να επιβάλλει δασμούς σε μικρά δέματα από την 1η Ιουλίου 2026 κατέληξε η ΕΕ, βάζοντας στο στόχαστρο προϊόντα από την Κίνα που πωλούνται μέσα από πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu, σύμφωνα με όσα έγραφε το insider.gr.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα να εφαρμόσει σταθερό δασμό 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη στηριζόμενη στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Το προσωρινό μέτρο αποφασίστηκε στη συζήτηση κατά το σημερινό συμβούλιο (Ecofin) που είχαν οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ, καθώς η έκρηξη μικροδεμάτων χαμηλής αξίας από την Κίνα τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο συντελεστής θα εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από τον ενιαίο κατάστημα εισαγωγών (IOSS) που καλύπτει το 93% όλων των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διεκπεραίωσης» που συζητείται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των τελωνείων και του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Η απόφαση του Συμβουλίου ακολουθεί τη δέσμευση των κρατών-μελών, τον Νοέμβριο του 2025, να προχωρήσουν σε μια απλή και άμεση προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε μικρά δέματα εντός του 2026. Το νέο καθεστώς θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εφαρμοστεί οριστικά η συμφωνία για κατάργηση του ισχύοντος ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάζει τακτικά το ενδεχόμενο επέκτασης του δασμού και σε εμπορεύματα που αποστέλλονται από πωλητές εκτός ΕΕ οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο IOSS.

Την ικανοποίηση της εκφράζει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή απόφαση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να θεσπίσουν τελωνειακό δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο για δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2026.

Καθώς οι εισαγωγές εμπορευμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ αυξάνονται ραγδαία, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αναγνώρισαν από κοινού την επείγουσα ανάγκη για εξεύρεση λύσης, η οποία θα καλύψει το κενό έως τη δημιουργία του τελωνειακού κόμβου δεδομένων της ΕΕ το 2028, στο πλαίσιο της τελωνειακής μεταρρύθμισης της ΕΕ.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή εργάζονται για την εφαρμογή αυτού του προσωρινού μέτρου, με κατάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις και φροντίζοντας για την εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου ΤΠ.