Προς αναζήτηση συμβούλων που θα «τρέξουν» την στρατηγική αξιοποίηση και την εφαρμογή του νέου master plan, με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας, του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. Στόχος η αύξηση επισκεψιμότητας, η βελτίωση του ”customer experience”, η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάδειξη του ΟΑΚΑ σε προορισμό αθλητισμού και ψυχαγωγίας.

Σε «διπλή πρόσκληση» για τη στρατηγική αξιοποίηση και την εφαρμογή του νέου master plan, με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας, του πόλου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) «Σπύρος Λούης» προχώρησε η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), η οποία, ως γνωστόν έχει οριστεί από την Κυβερνητική Επιτροπή ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της Δράσης «Ανακαίνιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Αναζητώντας, αφενός, τεχνικό σύμβουλο που θα προσφέρει υπηρεσίες με αντικείμενο την «Εφαρμογή νέου Masterplan ΟΑΚΑ», αφετέρου, χρηματοοικονομικό σύμβουλο που θα αναλάβει την «Επικαιροποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΑΚΑ».

Πρόκειται για ενέργειες που στόχο έχουν την ενδυνάμωση του χαρακτήρα του ΟΑΚΑ ως Μητροπολιτικού Αθλητικού Πόλου και κέντρου Πολιτισμού και την ανάδειξή του σε έναν σύγχρονο και ζωντανό αστικό προορισμό αθλητισμού και ψυχαγωγίας, την αύξηση της επισκεψιμότητας και του αριθμού αγώνων / εκδηλώσεων, τη βελτίωση του ”customer experience” και των παροχών του επισκέπτη και την επίτευξη της οικονομικής βιωσιμότητας του ΟΑΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, μεταξύ άλλων ενεργειών, έχει υπογραφεί σύμβαση ύψους 61,35 εκατ. ευρώ για το έργο της αποκατάστασης της στατικής επάρκειας των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), με ανάδοχο τη ΜΕΤΚΑ του ομίλου METLEN. Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση εργασιών για: την αποκατάσταση του απαιτούμενου επιπέδου στατικής επάρκειας των μεταλλικών κατασκευών στα δύο στέγαστρα του ΟΑΚΑ, τη συντήρηση/επισκευή/αντικατάσταση στοιχείων των μεταλλικών κατασκευών και των πολυκαρβονικών φύλλων των στεγάστρων.

Η εφαρμογή του master plan

Για να περάσουμε στις νέες προσκλήσεις της ΕΕΣΥΠ, ειδικότερα, σε σχέση με την εφαρμογή του νέου master plan, και τις προς ανάθεση υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την «Εφαρμογή νέου master planτου ΟΑΚΑ με βάση την Μελέτη Βιωσιμότητας», το νέο Masterplan θα πρέπει να ενσωματώνει τις ακόλουθες παραμέτρους και να επιτυγχάνει τους κάτωθι κύριους στόχους:

α. Ενσωμάτωση ανοιχτών χώρων, πάρκων, πλατειών και πράσινων περιοχών για την ενίσχυση της χρήσης, της λειτουργικότητας και της συνδεσιμότητας αυτών.

β. Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών τυπολογιών που αντανακλούν τον χαρακτήρα και τις λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου.

γ. Αποτύπωση του κτιριολογικού προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΚΑ, των πιθανών ενοίκων και των δυνητικών χρηστών.

δ. Δημιουργία μιας συνεκτικής και οπτικά ελκυστικής αρχιτεκτονικής πρότασης.

Οι Κύριοι Στόχοι της δράσης είναι η βελτίωση, ανάπτυξη και σχεδιασμός του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου (Master Plan) του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ με βάση το Επιχειρησιακό Πλάνο του ΟΑΚΑ, η αναλυτική σύνθεση του κτιριολογικού προγράμματος και χωρική οργάνωση, ο καθορισμός αρχιτεκτονικής ταυτότητας και χαρακτήρα των προτεινόμενων κτιρίων, η ανάπτυξη των βασικών αρχιτεκτονικών τυπολογιών για τους χώρους αναψυχής, συνάθροισης κοινού, εστίασης και των λοιπών υποστηρικτικών χώρων. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός των ανοιχτών χώρων, όπως πάρκα, πλατείες και πράσινες περιοχές, ο σχεδιασμός των σταθερών και σκληρών επιφανειών/κατασκευών και κυκλοφοριακός σχεδιασμός, ο σχεδιασμός τοπίου, πρασίνου και περιγραφή της γενικότερης άποψης του χώρου με προτάσεις υλικών.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη λήξη του Έργου στο ΤΑΑ, ήτοι την 30.06.2026. Το μέγιστο προϋπολογιζόμενο ποσό αμοιβής για τις προς ανάθεση υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το Έργο και η παρούσα σύμβαση που εντάσσεται σε αυτό, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Οι Προσφορές δύναται να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου

Αναφορικά με την «Επικαιροποίηση του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΟΑΚΑ με βάση την Μελέτη Βιωσιμότητας» και ειδικότερα στην επικαιροποίηση του χρηματοοικονομικού μοντέλου, με ή χωρίς την συνδρομή της ομάδας των λοιπών συμβούλων της ΕΕΣΥΠ, στο αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης περιλαμβάνονται ενδεικτικώς, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(i) Επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου ως προς τα κάτωθι:

α. Οικονομικά Μεγέθη,

β. Αναλυτική αποτύπωση όλων των χώρων με νέο τιμοκατάλογο / νέες εμπορικές συμφωνίες,

γ. Στοιχεία μεγάλων παραχωρήσεων / ενοικιάσεων και σχέση με τις αθλητικές ομοσπονδίες,

δ. Συμβάσεις λειτουργίας / ανάλυση και επιμερισμός κόστους,

ε. Κανονισμός λειτουργίας / πρόγραμμα λειτουργίας,

στ. Διοικητικά θέματα, αρμοδιότητες, οργάνωση τμημάτων (π.χ. δημιουργία τμημάτων και γενικών διευθύνσεων),

ζ. Συστήματα παρακολούθησης /μηχανογράφησης,

η. Πρόοδος των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή/και άλλων έργων που υλοποιεί το ΟΑΚΑ συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ωφελειών,

θ. Νέα στοιχεία / τάσεις σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις του εξωτερικού.

Η εξειδίκευση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού θα αφορά τα εξής:

α. Προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου ανά εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου) και ως σύνολο (συμπεριλαμβανομένων εκτίμησης επισκεψιμότητας και προσδιορισμού εσόδων) με παράλληλο προσδιορισμό πολιτικής για τον επαγγελματικό / σωματειακό / μαζικό αθλητισμό, με ανάλυση στα κόστη (άμεσα / έμμεσα) και προτάσεις για την περαιτέρω απομείωσή τους,

β. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικού μοντέλου συνολικά για το ΟΑΚΑ,

γ. Αποτύπωση / πρόταση των χώρων / ζωνών προς αξιοποίηση από τρίτους με εκτιμώμενα έσοδα / κόστη,

δ. Προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών του σχεδίου,

ε. Στρατηγική επικοινωνίας και εμπλοκής όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Επίσης, ο σύμβουλος θα αναλάβει να υλοποιήσει Οδικό Χάρτης Υλοποίησης με τα εξής:

α. Κατάρτιση σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει θεσμικές ενέργειες, άδειες, ορόσημα, αρμοδιότητες και χρονοδιαγράμματα ανά επιμέρους φάση του πλάνου υλοποίησης,

β. Ανάλυση κινδύνων και προσδιορισμός μέσων αντιμετώπισής τους,

γ. Ποσοτικοποίηση ωφελειών στην οικονομία και στην κοινωνία,

δ. Σχεδιασμός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης,

ε. Δημιουργία δεικτών απόδοσης και σχεδιασμός μηχανισμών αξιολόγησης του προγραμματισμού.

Και εδώ ο ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι η 30η Ιουνίου 2026, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200 χιλ. ευρώ, ενώ η πράξη συνδέεται με το RRF. Οι Προσφορές δύναται να υποβληθούν, επίσης, μέχρι και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.