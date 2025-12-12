Η Επ. Κεφαλαιαγοράς χαιρετίζει την εκλογή του Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

«Η πρώτη εκλογή Έλληνα υπουργού στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ανακοίνωσή του, «συγχαίρει θερμά τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα» και σημειώνει:

«Η πρώτη εκλογή Έλληνα υπουργού στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία, που αφενός επιβεβαιώνει -και μάλιστα με τον πιο εμφατικό τρόπο- την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων εταίρων μας απέναντι στη χώρα μας και, αφετέρου, αντανακλά την ενισχυμένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και του θεσμικού της ρόλου για την εύρυθμη λειτουργία τής κεφαλαιαγοράς και την προστασία των επενδυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χαιρετίζει ιδίως την ανάδειξη, από τον κ. υπουργό, της ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως κορυφαίας ευρωπαϊκής προτεραιότητας, και δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς».