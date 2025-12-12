Σε υψηλό επτά εβδομάδων ο χρυσός - Προς νέο ρεκόρ το ασήμι

Το δολάριο κυμαίνεται κοντά σε χαμηλό διμήνου και βρίσκεται σε τροχιά για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών του.

Διευρύνει τα κέρδη του ο χρυσός, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό επτά εβδομάδων την Παρασκευή, ενισχυμένος από το αποδυναμωμένο δολάριο, τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από Fed και τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια που προκλήθηκαν από γεωπολιτικές αναταραχές, ενώ ταυτόχρονα το ασήμι συνεχίζει ακάθεκτο την ανοδική του πορεία και αναρριχήθηκε σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 0,7% στα 4.311,73 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδό του από τις 21 Οκτωβρίου, και αναμένεται να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κέρδη 2,7%. Τα futures στις ΗΠΑ σημειώνουν άνοδο 0,7% στα 4.343,50 δολάρια ενώ το δολάριο κυμαίνεται κοντά σε χαμηλό διμήνου και βρίσκεται σε τροχιά για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών του.

Το ασήμι στην αγορά σποτ προσθέτει 0,5% στα 63,87 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό στα 64,32 δολάρια η ουγγιά ενδοσυνεδριακά, και βρίσκεται καθ' οδόν προς εβδομαδιαίο ράλι 9,5%. Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, υποστηριζόμενες από την ισχυρή βιομηχανική ζήτηση, τη μείωση των αποθεμάτων και την ένταξή του στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ.

«Το ασήμι υποστηρίζεται από τη βιομηχανική ζήτηση εν μέσω φόβων για ελλείψεις, της στενής αγοράς και της κερδοσκοπικής φρενίτιδας, κυρίως από ιδιώτες επενδυτές, η οποία έχει βοηθήσει στην αύξηση των εισροών σε ETF», τόνισε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank. Η πλατίνα καταγράφει κέρδη 0,8% στα 1.708,11 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημειώνει άλμα 2,2% στα 1.516,95 δολάρια.

Επιπλέον, «η απότομη αύξηση των εβδομαδιαίων αιτήσεων επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς και οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, υποστηρίζουν τον χρυσό και διατηρούν ισχυρή τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια», εξήγησε ο Ζάιν Βάγντα, αναλυτής στην MarketPulse by OANDA. Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων σχεδόν 4,5 ετών την περασμένη εβδομάδα, αντιστρέφοντας την απότομη πτώση που παρατηρήθηκε προηγουμένως.

Παράλληλα, η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης για τρίτη φορά φέτος την Τετάρτη, αλλά έδειξε επιφυλακτικότητα για πρόσθετες περικοπές. Οι επενδυτές προεξοφλούν επί του παρόντος δύο μειώσεις επιτοκίων τον επόμενο χρόνο ενώ τα μη αποδοτικά assers, όπως ο χρυσός, τείνουν να επωφελούνται σε περιβάλλον με χαμηλό κόστος δανεισμού σύμφωνα με το Reuters.