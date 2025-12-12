Eurobank: Ολοκλήρωση συγχώνευσης με Eurobank Ergasias - Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

Το Χ.Α. στις 12.12.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 3.631.510.801 νέων κοινών μετοχών της Τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας 22 λεπτών.

Η Eurobank γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».

Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. των 3.631.510.801 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 22 λεπτών, θα λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3831464 ΑΠ/12.12.2025 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία») από την Eurobank, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των διατάξεων των άρθρων 6-21, 30-34 και 140 του ν. 4601/2019, των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν («Συγχώνευση»), η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχου της Τράπεζας στις 22.10.2025 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 03.12.2025.

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, συντελέστηκε η Συγχώνευση και επήλθαν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Eurobank και της Εταιρείας, όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Eurobank υποκαταστάθηκε εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) της Εταιρείας, όπως η εν λόγω περιουσία αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2024 και έχει διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας.

(β) Η Εταιρεία λύθηκε χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και έπαυσε να υπάρχει, ενώ οι μετοχές της διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών («X.A.»).

(γ) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Εταιρείας συνεχίζονται αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, και χωρίς άλλη διατύπωση από την Eurobank.

(δ) Οι μέτοχοι της Εταιρείας κατέστησαν μέτοχοι της Eurobank με βάση την ακόλουθη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής: για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου μετοχή με ονομαστική αξία είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) της Εταιρείας, ο κύριος αυτής λαμβάνει μία (1) νέα κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου άυλη μετοχή της Eurobank με ονομαστική αξία είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, όπως αυτό διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, και οι μέτοχοι διατηρούν και μετά τη Συγχώνευση τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατείχαν πριν τη Συγχώνευση.

Το Χ.Α. στις 12.12.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων μίας (3.631.510.801) νέων κοινών μετοχών της Τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. των ανωτέρω νέων τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων μίας (3.631.510.801) νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) έκαστη, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης («Νέες Μετοχές»), θα λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι στις 15.12.2025

Η τιμή εκκίνησης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., όπως ισχύει, είναι ίση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης 09.12.2025, ήτοι € 3,4800.

H έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναμένεται να λάβει χώρα την ή περί την 19.12.2025.

