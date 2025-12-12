Πολιτική | Διεθνή

Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Η καλή συνεργασία με τον Κυρ. Πιερρακάκη θα συνεχιστεί

Ο κ. Κλινγκμπάιλ ήδη χθες «συνεχάρη θερμά» τον Έλληνα ομόλογό του για την εκλογή του και τόνισε πως οι δύο τους μοιράζονται τους ίδιους στόχους

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, είναι «πεπεισμένος ότι θα συνεχίσει την πολύ καλή συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους του και στο Eurogroup», δήλωσε πριν από λίγο η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, αναφερόμενη στην εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ως επικεφαλής του Eurogroup.

Όπως επεσήμανε, ο κ. Κλινγκμπάιλ ήδη χθες «συνεχάρη θερμά» τον Έλληνα ομόλογό του για την εκλογή του και τόνισε πως οι δύο τους μοιράζονται τους ίδιους στόχους, «να ενισχύσουν την Ευρώπη και να την καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική».

