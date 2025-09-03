Dolenc για επιτόκια: Η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ μετά τον Σεπτέμβριο μπορεί να είναι είτε μείωση, είτε αύξηση

«Μετά τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς αποδίδει η πολιτική, τι δείχνουν τα δεδομένα και οι προβλέψεις».

Σταθερά παραμένουν για την ώρα τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με το ενδεχόμενο της επόμενης κίνησης να είναι είτε μια νέα μείωση είτε, αντιθέτως, μια αύξηση. Αυτό τόνισε ο προσωρινός διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας, Primoz Dolenc, σε συνέντευξή του στη Λιουμπλιάνα.

Με την ευρωπαϊκή οικονομία να δείχνει ανθεκτικότητα και τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται κοντά στο 2%, ο Dolenc σημείωσε πως δεν διακρίνει «μεγάλες μεταβολές σε καμία κατεύθυνση» που θα δικαιολογούσαν αλλαγή της νομισματικής πολιτικής αυτόν τον μήνα. «Μετά τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς αποδίδει η πολιτική, τι δείχνουν τα δεδομένα και οι προβλέψεις -και τότε θα αποφασίσουμε. Η κατεύθυνση μπορεί να είναι οποιαδήποτε», ανέφερε.

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου, έχοντας αποφύγει περαιτέρω μείωση τον Ιούλιο μετά από οκτώ συνεχόμενες μειώσεις κατά 0,25 μονάδες. Οι περισσότεροι αξιωματούχοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι με τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ οι αγορές εκτιμούν πως ο κύκλος χαλάρωσης πιθανότατα έχει ολοκληρωθεί.

Η Isabel Schnabel, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, δηλώνει ότι δεν υπάρχει λόγος για νέες μειώσεις αυτή τη στιγμή, προσθέτοντας ότι διεθνώς οι αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να έρθουν νωρίτερα απ’ ό,τι αναμένεται. Αντίθετα, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας, Gediminas Simkus, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς -όπως λέει- «πολλές δυνάμεις» δείχνουν προς χαμηλότερο μελλοντικό πληθωρισμό.

Κρίσιμες θα είναι οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις της επόμενης εβδομάδας, οι οποίες την τελευταία φορά έδειξαν πληθωρισμό στο 2% το 2027, μετά από προσωρινή υποχώρηση κάτω από τον στόχο το επόμενο έτος.

Ο Dolenc, που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου, υπογράμμισε ότι τα στοιχεία από τον Ιούνιο συμβαδίζουν γενικά με τις προσδοκίες, συνεπώς «δεν βλέπει λόγο για σημαντικές αναθεωρήσεις», ιδίως στον πληθωρισμό. «Οι υποκείμενες πιέσεις κατευθύνονται και αυτές προς το 2%, οπότε είμαστε αισιόδοξοι», είπε.

Στο μέτωπο της οικονομίας, η εμπιστοσύνη δείχνει να βελτιώνεται, ενώ η πολυετής ύφεση στη βιομηχανία φαίνεται να φθάνει στο τέλος της, παρά τις αναταράξεις στο εμπόριο που οδήγησαν την Ε.Ε. να αποδεχθεί δασμούς 15% σχεδόν σε όλες τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Ο ίδιος εκτιμά πως ο αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος: «Οι υψηλότεροι δασμοί μπορεί να μειώσουν τις εξαγωγές, όμως η συμφωνία μείωσε την αβεβαιότητα, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την οικονομική δραστηριότητα».

Πολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να σκιάζουν τις εξελίξεις. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση Μπαϊρού αντιμετωπίζει έντονη αμφισβήτηση για τα σχέδιά της να μειώσει δαπάνες και να αυξήσει φόρους, ενώ η πίεση στις αγορές ομολόγων έχει ήδη ανεβάσει το κόστος δανεισμού σε σχέση με τη Γερμανία. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε πως παρακολουθεί «πολύ στενά» την κατάσταση.

«Αν και οι αποφάσεις μας δεν στοχεύουν σε συγκεκριμένα κράτη, λαμβάνουμε υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση που αντικατοπτρίζεται στα spreads», εξήγησε ο Dolenc. «Γενικά, η ΕΚΤ διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων νομισματικής πολιτικής και μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε συνθήκες».