Λαγκάρντ: Ζωτικής σημασίας η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Αιχμές από την πρόεδρο της ΕΚΤ στην σκιά των πιέσεων του Λευκού Οίκου στη Fed.

Προειδοποίηση κατά της αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των θεσμών τους, απηύθυνε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ υποστηρίζοντας ότι οι οικονομίες κινδυνεύουν να γίνουν δυσλειτουργικές εάν οι κυβερνήσεις εμπλακούν στον καθορισμό των επιτοκίων, στην σκιά των πιέσεων του Λευκού Οίκου κατά της Fed για μείωση στο κόστος δανεισμού.

«Η ανεξαρτησία οποιασδήποτε κεντρικής τράπεζας είναι κρίσιμης σημασίας», δήλωσε η Λαγκάρντ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News. «Πρέπει να είμαστε υπόλογοι, πρέπει να υποβάλλουμε εκθέσεις και να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις είτε του Κογκρέσου στις ΗΠΑ είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για μένα. Αλλά είναι ζωτικής σημασίας μια κεντρική τράπεζα να είναι ανεξάρτητη» πρόσθεσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της στην κορυφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τι συμβαίνει όταν η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας απειλείται. «Η τράπεζα γίνεται δυσλειτουργική, αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν πρέπει. Το επόμενο βήμα είναι η αναστάτωση. Είναι αστάθεια, αν όχι κάτι πολύ χειρότερη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί» υπογράμμισε.

Στις ΗΠΑ, όπου η Λαγκάρντ παρευρέθηκε στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, ο Τζερόμ Πάουελ, δέχεται αμείλικτη επίθεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επειδή αρνήθηκε να μειώσει τα επιτόκια. Οι αξιωματούχοι που παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο της Fed με χειροκροτήματα πριν από την ομιλία του την Παρασκευή.