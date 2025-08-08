Οικονομία | Ελλάδα

«Τρέχουν» τα έργα αναβάθμισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αθήνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Τρέχουν» τα έργα αναβάθμισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αθήνα
Σημαντικά έργα αναβάθμισης του δικτύου φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Enaon EDA που ασκεί τη δραστηριότητά της ως Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Σημαντικά έργα αναβάθμισης του δικτύου φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Enaon EDA που ασκεί τη δραστηριότητά της ως Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έργα αυτά αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρείας για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών διανομής φυσικού αερίου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου, τη βελτίωση της τροφοδοσίας του δικτύου και τη θωράκιση της ανθεκτικότητάς του.

Οι παρεμβάσεις διασφαλίζουν, παράλληλα, μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον, όπως είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.

Αυτό το διάστημα, έργα αναβάθμισης του δικτύου ολοκληρώθηκαν στην οδό 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) πλησίον της πλατείας Ομονοίας, στην οδό Λένορμαν πλησίον του Σταθμού Λαρίσης και στην οδό Ηρακλειδών στο Θησείο, ενώ βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης στην περιοχή του Ζωγράφου πλησίον της πλατείας Αγίου Θωμά.

Πρόκειται για εκτεταμένα και ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα τα οποία αφορούν στην απομόνωση και κατάργηση του παλαιού χυτοσιδηρού δικτύου και την εγκατάσταση νέου δικτύου PE (πολυαιθυλενίου) με στόχο την ασφαλή και αδιάλειπτη τροφοδοσία των καταναλωτών. Με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της όχλησης των πολιτών, τα νέα δίκτυα πρέπει να κατασκευάζονται και να ενεργοποιούνται πριν απομονωθούν τα παλαιά, ώστε οι καταναλωτές να μεταφέρονται στα νέα με την ελάχιστη δυνατή διακοπή τροφοδοσίας.

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων, η Enaon EDA συνεργάζεται στενά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και φορείς ώστε ο προγραμματισμός να γίνεται συντονισμένα και να περιορίζονται οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, η Εταιρεία παρεμβαίνει άμεσα για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων και εκκρεμοτήτων. Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι κάθε στάδιο των έργων να υλοποιείται με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, αυξημένη ασφάλεια και σεβασμό στις ανάγκες των κατοίκων και το περιβάλλον» καταλήγει.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πότε συμφέρει η χρήση πλασματικών ετών - Πόσο κοστίζει η εξαγορά τους

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 23,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής

Η Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

tags:
Φυσικό Αέριο
Φυσικό Αέριο (Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας)
Enaon (ΔΕΠΑ Υποδομών)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider