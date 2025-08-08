Δασμοί Τραμπ σε ημιαγωγούς: Τριγμοί στην τεχνολογία, νικητές και χαμένοι

Η κρίσιμη τεχνολογία των ημιαγωγών και οι κίνδυνοι που συνιστά ένας δασμός 100%. Η διέξοδος διαφυγής του Τραμπ και οι επιχειρήσεις με τις μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Οι προτεινόμενοι δασμοί 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχουν φέρει στο προσκήνιο μεγάλα ονόματα κατασκευαστών τσιπ σε έναν ιδιαίτερα νευραλγικό κλάδο για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, τον αμυντικό κλάδο αλλά και τις κορυφαίες βιομηχανίες.

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των δασμών: θα ισχύουν για το ίδιο το ακατέργαστο τσιπ που εισάγεται ή για το τελικό προϊόν, όπως ένα smartphone ή φορητός υπολογιστής; Και πόση παραγωγή πρέπει να γίνει στις ΗΠΑ; Ασάφεια υπάρχει επίσης και ως προς το εάν αυτό ισχύει μόνο για τα τσιπ που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ ή προστατεύει και τις εισαγωγές από τους ίδιους εγχώριους κατασκευαστές.

Ο Τραμπ προσέφερε μια διέξοδο διαφυγής, λέγοντας ότι εάν οι εταιρείες κατασκευάζουν στις ΗΠΑ ή έχουν δεσμευτεί να κατασκευάσουν, τότε δεν θα επιβάλλεται δασμός.

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές τσιπ στην Ασία έχουν ήδη κινηθεί για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ βάσει του Νόμου CHIPS and Science, ο οποίος προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 280 δισ. δολαρίων για εταιρείες που κατασκευάζουν εγκαταστάσεις ημιαγωγών στις ΗΠΑ.

Ο προτεινόμενος δασμός στους ημιαγωγούς θα αγγίξει εισαγωγές αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Politico να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εισήγαγαν τσιπ αξίας άνω των 60 δισ. δολαρίων μόνο το 2024. Η συντριπτική πλειοψηφία - που ξεπερνά τα 50 δισ. δολάρια - προήλθε από ασιατικές δυνάμεις: Ταϊβάν (12 δισ. δολάρια), Μαλαισία, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Η ΕΕ εξασφάλισε μειωμένο συντελεστή 15%, ενώ η Κίνα δεν έχει επί του παρόντος καμία ειδική ρύθμιση.

Οι κίνδυνοι από την επιβολή του δασμού

Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί τον δασμό στους ημιαγωγούς απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της εξάρτησης από δυνητικά ευάλωτες ασιατικές αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά στην Ταϊβάν. «Πρόκειται για τη διασφάλιση ότι η Αμερική ελέγχει τον τεχνολογικό της προορισμό και προστατεύει τις κρίσιμες υποδομές», δήλωσε στο Politico σύμβουλος πολιτικής που γνωρίζει τις συζητήσεις. Η έρευνα του Άρθρου 232 που στηρίζει την απόφαση συνδέει ρητά την εξάρτηση από τους ημιαγωγούς με τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Aπό την άλλη πλευρά ωστόσο, ο προτεινόμενος δασμός 100% στους ημιαγωγούς αντιπροσωπεύει ένα εγχείρημα υψηλού ρίσκου για την τεχνολογική ηγεσία και την οικονομική σταθερότητα της Αμερικής, όπως προειδοποιούν αναλυτές.

Ενώ στοχεύει στην ανασύσταση της κρίσιμης παραγωγής, κινδυνεύει να προκαλέσει άμεσες αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές, καταπνίγοντας την καινοτομία που επιδιώκει να προστατεύσει και προκαλώντας τριβές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Διαβάστε ακόμα - Πώς οι ΗΠΑ κέρδισαν τις πρωτεύουσες, όχι τις Βρυξέλλες

Το πραγματικό κόστος της διασφάλισης του μέλλοντος των τσιπ της Αμερικής μπορεί να μετρηθεί όχι μόνο σε δολάρια, όπως υποστηρίζουν, αλλά και στο χάος της αγοράς και στη διατάραξη των συμμαχιών και συνεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για σημαντικές αναταραχές καθώς εξελίσσεται αυτή η πολιτική.

Ο βιομηχανικός όμιλος Autos Drive America προειδοποιεί ότι ακόμη και ένας δασμός 25% θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος παραγωγής οχημάτων κατά 1.200 έως 2.500 δολάρια ανά αυτοκίνητο. Ένας δασμός 100% στους ημιαγωγούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές, καθώς τα σύγχρονα οχήματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από πολυάριθμους ημιαγωγούς.

Η ίδια η Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών (SIA) εξέφρασε την ανησυχία της ότι οι υψηλοί αυτοί δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος ανάπτυξης και κατασκευής τσιπ στις ΗΠΑ, ενδεχομένως εμποδίζοντας την καινοτομία. Η Ταϊβάν προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να μειώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον από ταϊβανέζικες εταιρείες, όπως η TSMC.

Οι εταιρείες με μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ

Το CNBC αναφέρει τις εταιρείες που έχουν ανακοινώσει μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ στον κλάδο ημιαγωγών και οι οποίες λειτουργούν ήδη κατασκευαστικές μονάδες στην Αμερική.

TSMC

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο, έχει δεσμευτεί για επενδύσεις συνολικού ύψους 165 δις. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Αυτό περιλαμβάνει μια συνεχιζόμενη επένδυση 65 δισ. δολαρίων σε δραστηριότητες κατασκευής προηγμένων τσιπ στο Φοίνιξ της Αριζόνα και μια νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο. Οι επενδυτές πάντως στοιχηματίζουν ότι η εταιρεία θα ξεπεράσει τους δασμούς στους ημιαγωγούς.

Samsung

Η Samsung λειτουργεί εγκαταστάσεις κατασκευής τσιπ στο Τέξας και έχει επίσης δεσμευτεί για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η Apple ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Samsung θα παράγει αισθητήρες εικόνας για λογαριασμό της από τις εγκαταστάσεις του κορεατικού τεχνολογικού γίγαντα στο Ώστιν του Τέξας.

GlobalFoundries

Η GlobalFoundries, κατασκευαστής τσιπ με έδρα τις ΗΠΑ, έχει παρουσία στην Αμερική, αλλά δεν κατασκευάζει τσιπ αιχμής όπως η TSMC. Αντίθετα, κατασκευάζει λιγότερο προηγμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους κλάδους.

Την Τετάρτη, η GlobalFoundries ανακοίνωσε συμφωνία με την Apple για μια βαθύτερη συνεργασία που θα προωθήσει τις τεχνολογίες ημιαγωγών και θα ενισχύσει την αμερικανική παραγωγή.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιταχύνει τις επενδύσεις στο εργοστάσιό της στη Μάλτα της Νέας Υόρκης. Δεδομένης της αμερικανικής βάσης της, οι επενδυτές βλέπουν την GlobalFoundries ως νικήτρια των δασμών ημιαγωγών του Τραμπ.

SK Hynix

Η SK Hynix παράγει τα τσιπ μνήμης υψηλού εύρους που χρησιμοποιεί η Nvidia στα προϊόντα της. Πέρυσι, η νοτιοκορεατική εταιρεία ανακοίνωσε μια εγκατάσταση συσκευασίας τσιπ στις ΗΠΑ, ύψους σχεδόν 4 δισ. δολαρίων.

Nvidia

Τον Απρίλιο, η Nvidia ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παράγει έως και 500 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ μέσω των συνεργασιών παραγωγής της τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell έχουν ξεκινήσει την παραγωγή στις εγκαταστάσεις της TSMC στο Φοίνιξ.

Apple

Αν και δεν είναι αυστηρά μια εταιρεία ημιαγωγών, η Apple σχεδιάζει τα δικά της τσιπ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Apple θα δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες και προμηθευτές τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Apple γνωστοποίησε ότι η αλυσίδα εφοδιασμού της με έδρα τις ΗΠΑ θα παράγει περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια τσιπ για τα προϊόντα της φέτος, κάτι που περιλαμβάνει την κατασκευή τσιπ από την TSMC στην Αριζόνα.