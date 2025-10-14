Ericsson: Διπλασιασμός των EBITDA μετά την πώληση της Iconectiv

Οι μετοχές της Ericsson έχουν υποχωρήσει περίπου 13% από την αρχή του έτους.

Υπερδιπλασιάστηκαν τα EBITDA της Ericsson σε ετήσια βάση, μετά την πώληση της δραστηριότητας δρομολόγησης κλήσεων Iconectiv.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τρίτη, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 15,8 δισ. σουηδικές κορόνες (περίπου 1,67 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο, από 7,76 δισ. κορόνες την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η πώληση του περιουσιακού στοιχείου απέφερε μη επαναλαμβανόμενο κεφαλαιακό κέρδος ύψους 7,6 δισ. κορόνων.

Η σουηδική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού βρίσκεται σε διαδικασία περιορισμού κόστους και ενίσχυσης των περιθωρίων κέρδους, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον για την αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Τόσο η Ericsson όσο και η νορβηγική ανταγωνίστρια Nokia Oyj αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια χαμηλή ζήτηση, καθώς οι προσδοκίες για εκτεταμένες επενδύσεις σε τεχνολογία 5G δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί, ενώ η αδύναμη ισοτιμία του δολαρίου επιβαρύνει τα αποτελέσματα.

Οι μετοχές της Ericsson έχουν υποχωρήσει περίπου 13% από την αρχή του έτους.