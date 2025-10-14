Το Youth Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον ενισχύει την απασχολησιμότητα της νέας γενιάς!

Έχοντας ενδυναμώσει ήδη πάνω από 50.000 νέους σε όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα επιστρέφει με νέο κύκλο δωρεάν digital μαθημάτων

Έχοντας ενδυναμώσει ήδη πάνω από 50.000 νέους σε όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα επιστρέφει με νέο κύκλο δωρεάν digital μαθημάτων.

Το Youth Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον, το μεγαλύτερο δωρεάν πρόγραμμα ενίσχυσης απασχολησιμότητας του ιδιωτικού τομέα, επιστρέφει δυναμικά με τον 2ο κύκλο δωρεάν digital σεμιναρίων για το 2025 και στρατηγικό συνεργάτη τη Socialinnov.

Από το 2017 έως σήμερα, το πρόγραμμα βρίσκεται σταθερά δίπλα στη νέα γενιά, εξελίσσοντας συνεχώς τις θεματικές του και προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του στις ανάγκες της εποχής και στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Μέσα από τα σεμινάρια που υλοποιεί, έχει υποστηρίξει περισσότερους από 50.000 νέους σε ολόκληρη τη χώρα, παρέχοντάς τους πολύτιμα εργαλεία για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωσή τους.

Το Youth Empowered είναι ένα πρόγραμμα που δίνει ώθηση στους νέους να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον. Συνδυάζει εκπαίδευση, καθοδήγηση και ανάπτυξη βασικών ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αυτοπεποίθηση το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Η Κωνσταντίνα Στεργιοπούλου, Community & Customer Partnerships Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον δήλωσε σχετικά: «Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον πιστεύουμε στις νέες και τους νέους της χώρας μας και θέλουμε να τους ενδυναμώσουμε για να πετύχουν το μέλλον που ονειρεύονται. Μέσα από το Youth Empowered προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση σε γνώσεις, εργαλεία και δεξιότητες που μπορούν πραγματικά να τους βοηθήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Στόχος μας, σε συνεργασία με οργανισμούς και ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα, να δημιουργούμε ευκαιρίες με ουσία και αντίκτυπο και να στηρίζουμε τη νέα γενιά με τρόπο που κάνει τη διαφορά».

Με στρατηγικό συνεργάτη τη Socialinnov και τη συμμετοχή οργανισμών και εταιρειών όπως ο οργανισμός νεολαίας, Infinity Greece και η εταιρεία επικοινωνίας, Initiative, το Youth Empowered ενισχύεται από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών που συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση και τη δικτύωση της νέας γενιάς. Παράλληλα, στελέχη της Coca-Cola Τρία Έψιλον συμμετέχουν ως μέντορες, μοιράζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ενισχύοντας τη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας και προσφέροντας έμπνευση και πρακτική καθοδήγηση για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ο νέος κύκλος μαθημάτων συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, storytelling, digital marketing και πρακτική καθοδήγηση για εύρεση εργασίας.

Ο 2ος digital κύκλος του Youth Empowered για το 2025 πραγματοποιείται από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει οκτώ θεματικές ενότητες για ψηφιακές δεξιότητες, επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ενδυνάμωση. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από πρακτικές εφαρμογές του AI Prompting και της Μηχανικής Μάθησης, ενώ θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές ανάλυσης δεδομένων και χρήσης ψηφιακών εργαλείων για πιο έξυπνες αποφάσεις.

Παράλληλα, θα ανακαλύψουν πώς η αφήγηση μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ηγεσίας, θα εξερευνήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο digital marketing και την επικοινωνία, και θα γνωρίσουν τον κόσμο του Internet of Things και του Internet of Behaviors. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ενότητες, θα παρακολουθήσουν τον κύκλο ζωής ενός ψηφιακού έργου με Agile και AI, και θα λάβουν πρακτική καθοδήγηση από την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το πώς να προετοιμάζονται αποτελεσματικά για συνεντεύξεις εργασίας και να διεκδικούν με αυτοπεποίθηση το επαγγελματικό τους μέλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν τη θέση τους στις εκπαιδεύσεις μέσω του link. Στην ίδια ιστοσελίδα το κοινό μπορεί, επίσης, να παρακολουθήσει μαγνητοσκοπημένο υλικό από προηγούμενα σεμινάρια που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

