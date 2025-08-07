Σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ - Στο στόχαστρο Τραμπ και οι ημιαγωγοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές χθες Τετάρτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών «στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», χωρίς να διευκρινίσει προς το παρόν την έναρξη ισχύος του μέτρου.

«Θα βάλουμε μεγάλους τελωνειακούς δασμούς στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, «περί το 100%», κάτι που χαρακτήρισε «καλή είδηση για τις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν» αυτά τα είδη.

Σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ

Παράλληλα, σε ισχύ τέθηκαν σήμερα οι νέοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες, στο πλαίσιο του εγχειρήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργήσει νέα παγκόσμια εμπορική τάξη.

Οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ. Έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Πιθανότητα νέων δασμών στην Κίνα διότι αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ενδέχεται να ανακοινώσει σύντομα νέους τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, παρόμοιους με τους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανήγγειλε νωρίτερα πως θα επιβληθούν στην Ινδία, εξαιτίας των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

«Θα μπορούσε να γίνει», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους, αφού είπε πως αναμένει πως θα ανακοινώσει περισσότερες δευτερογενείς κυρώσεις με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

«Μπορεί να γίνει (...) Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το κάναμε με την Ινδία. Πιθανόν θα το κάνουμε με μια-δυο χώρες ακόμη. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Κίνα».