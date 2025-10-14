Ο Τραμπ θα παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι παρών στην υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Μαλαιστίνιας Μοχάμαντ Χάσαν.

Ο Τραμπ “ανυπομονεί να παραστεί στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης”, δήλωσε ο Χάσαν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Κουάλα Λουμπούρ, όπου θα πραγματοποιηθεί από τις 26 ως τις 28 Οκτωβρίου η 47η σύνοδος κορυφής του περιφερειακού μπλοκ στο οποίο ανήκουν 10 χώρες.

Ο πρωθυπουγός της Μαλαισίας, η οποία έχει την εναλλασσόμενη προεδρία της Asean, Ανουάρ Ιμπραχίμ έχει δηλώσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί στη σύνοδο, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον.

Η Μαλαισία μεσολάβησε για την επίτευξη της αρχικής εκεχειρίας μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης στις 29 Ιουλίου, χάρη στην οποία τερματίστηκαν οι μεταξύ τους εχθροπραξίες έπειτα από πιέσεις του Ανουάρ και την παρέμβαση του Τραμπ.

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συγκρούστηκαν επί πέντε ημέρες τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 48 άνθρωποι και να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους περισσότεροι από 300.000 άμαχοι, στις χειρότερες εχθροπραξίες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δύο χωρών εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια.

Αιτία αποτέλεσε η μακροχρόνια αντιπαράθεσή τους για την οριοθέτηση των συνόρων τους. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου ξέσπασαν μετά τις κατηγορίες της Ταϊλάνδης ότι η Καμπότζη τοποθέτησε νάρκες οι οποίες τραυμάτισαν Ταϊλανδούς στρατιώτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στην επίλυση οκτώ συγκρούσεων, όπως δηλώνει.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέτ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης εξαίροντας “το όραμα και την καινοτομία της διπλωματίας του”.

Από την πλευρά του ο Ταϊλανδός ομόλογός του Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έλαβε μια επιστολή από τον Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος του εξέφραζε την επιθυμία να δει τις δύο γειτονικές χώρες να επιλύουν τις διαφορές τους.

Η Ταϊλάνδη είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί με την Καμπότζη, επεσήμανε ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός, με την προϋπόθεση ότι η Πνομ Πενχ θα αποσύρει τα βαρέα όπλα από τη μεθόριο, θα αποναρκοθετήσει την περιοχή, θα καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά τα δίκτυα διαδικτυακών απατών και θα απομακρύνει τους πολίτες της από τις περιοχές που διεκδικεί η Ταϊλάνδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ