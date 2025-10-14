Έπιασε ρεκόρ και τώρα υποχωρεί το ασήμι

Οπισθοχωρεί το ασήμι αφού πρώτα άγγιξε άλλο ένα ρεκόρ πάνω από τα 53 δολάρια ανά ουγγιά χάρη στο πρωτοφανές «short squeeze» στη λονδρέζικη αγορά που προσθέτει «καύσιμο» στο ράλι που τροφοδοτεί η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

(upd) Οπισθοχωρεί το ασήμι αφού πρώτα άγγιξε άλλο ένα ρεκόρ πάνω από τα 53 δολάρια ανά ουγγιά χάρη στο πρωτοφανές «short squeeze» στη λονδρέζικη αγορά που προσθέτει «καύσιμο» στο ράλι που τροφοδοτεί η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Η τιμή spot υποχωρεί 2,2%, αφού πρώτα αναρριχήθηκε στα 53,55 δολάρια ανά ουγγιά στο Λονδίνο. Το επίπεδο ήταν κατά περίπου 1 δολάριο υψηλότερο από το ρεκόρ του Ιανουαρίου του 1980, όταν οι αδελφοί Χαντ, δισεκατομμυριούχοι επενδυτές της εποχής, είχαν επιχειρήσει να ελέγξουν την αγορά μέσω συμβολαίων του τότε Χρηματιστηρίου του Σικάγο (CBOT). Ο χρυσός επέστρεψε επίσης τα κέρδη τουαφού πρωτα άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό, επεκτείνοντας το ανοδικό του σερί για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα.

Οι ανησυχίες για έλλειψη ρευστότητας στο Λονδίνο έχουν πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο «κυνήγι» για ασήμι, με τις τιμές αναφοράς να εκτοξεύονται σε πρωτόγνωρα επίπεδα σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Κάποιοι traders προχωρούν ακόμη και σε κράτηση θέσεων φόρτωσης σε υπερατλαντικές πτήσεις για τη μεταφορά ράβδων ασημιού -μια πολυδάπανη επιλογή μεταφοράς που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για το χρυσό- με σκοπό να επωφεληθούν από τις τεράστιες προσαυξήσεις στον Λονδίνο.

Το premium (διαφορά τιμής) διαμορφώθηκε περίπου στο 1,15 δολάριο ανά ουγγιά στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης, έχοντας υποχωρήσει από τα 3 δολάρια που κατεγράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ασήμι στα 100 δολάρια η ουγγιά;

Ο Πολ Γουίλιαμς, γενικός διευθυντής της Solomon Global (προμηθεύτριας χρυσού και ασημιού), απέδωσε το ράλι του ασημιού σε «ισχυρές δυνάμεις του πραγματικού κόσμου» αντί για καθαρή κερδοσκοπία όπως το 1980: «Ένα βαθύ διαρθρωτικό έλλειμμα, ρεκόρ βιομηχανικής ζήτησης και αυξανόμενες επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες περιορίζουν την προσφορά και ωθούν τις τιμές προς τα πάνω», είπε στο CNBC.

«Παρόλο που το ασήμι δεν διαθέτει πλήρως τον χαρακτήρα ασφαλούς καταφυγίου όπως ο χρυσός, ο διπλός του ρόλος ως βιομηχανικό και επενδυτικό μέταλλο συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα και προοπτικές ανόδου».

Το ασήμι είναι κρίσιμο συστατικό σε πολλά προϊόντα, όπως ηλεκτρικοί διακόπτες, ηλιακά πάνελ και κινητά τηλέφωνα. Χρησιμοποιείται επίσης στους ημιαγωγούς που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ο Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που οδηγούν την αγορά του ασημιού δεν παρουσιάζουν σημάδια υποχώρησης και η ανοδική πορεία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και το 2026. «Παρά τα ρεκόρ, το ασήμι παραμένει φθηνό σε σύγκριση με τον χρυσό.

Δεδομένων των σημερινών συνθηκών, μια τιμή 100 δολάρια η ουγγιά είναι σίγουρα πιθανή μέχρι το τέλος του 2026».