Ιράν: Η πρόσκληση του Τραμπ για διάλογο είναι αντιφατική

Η έκκληση για ειρήνη, που απηύθυνε χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται «σε αντίφαση» με τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες υποστήριξαν τους βομβαρδισμούς πυρηνικών εγκαταστάσεων από το Ισραήλ, αντέδρασε σήμερα η ιρανική κυβέρνηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά» μετά την ομιλία του αμερικανού προέδρου στο ισραηλινό κοινοβούλιο κατά την οποία υποστήριξε ότι είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Το υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι η βούληση για ειρήνη και για διάλογο, που εκφράσθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο, έρχεται σε αντίφαση με την εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του ιρανικού λαού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου, ως απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν στη διάρκεια της ομιλίας του στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ με το Ισραήλ επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έπειτα από πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμά της, οι οποίες σκόνταψαν σε θέματα όπως ο εγχώριος εμπλουτισμός του ουρανίου.

Δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά της είναι μόνο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

