«Εξανεμίζεται» το θετικό momentum στις ευρωαγορές ελέω του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας

Οι μεταλλευτικές εταιρείες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες στο ταμπλό. Σε χαμηλό δύο μηνών η βρετανική λίρα.

Πτώση σημειώνουν οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς το θετικό κλίμα που επικράτησε στη χθεσινή συνεδρίαση δεν φαίνεται να διαρκεί για δεύτερη μέρα, αφού οι ανησυχίες για την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας επιμένουν.

Παράλληλα, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,80% στις 562,08 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 βρίσκεται στο -1,08% στις 5.507 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,20% στις 24.316 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,85% στις 7.867 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινείται στο -0,38% στις 9.407 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 1,34% στις 41.603 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,37% στις 15.481 μονάδες.

Η βρετανική λίρα υποχωρεί σχεδόν 0,6% έναντι του δολαρίου και του ευρώ, σε χαμηλό δύο μηνών, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε περίπου 4,8% κατά το τρίμηνο έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ελαφρώς υψηλότερο από το 4,7% που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Στο ταμπλό, οι μεταλλευτικές εταιρείες σημειώνουν πτώση 2%. Η Fresnillo χάνει 1,5%, η Aurubis υποχωρεί 0,85% και η Anglo American διολισθαίνει 3,4%.

Ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών καταγράφει εξίσου απώλειες της τάξεως του 1,5%. Η Michelin σημειώνει «βουτιά» 9,8% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους, επικαλούμενη τις χειρότερες από το αναμενόμενο επιχειρηματικές συνθήκες στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Continental κινείται στο 3,5%, ενώ η ιταλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Pirelli διολισθαίνει σχεδόν 2%.

Στα επιχειρηματικά νέα, η BP σημειώνει πτώση 1,5% αφότου ενημέρωσε τις προβλέψεις της, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο βρετανικός πετρελαϊκός γίγαντας δήλωσε ότι αναμένει «στοιχεία προσαρμογής μετά από φόρους που σχετίζονται με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» ύψους έως 500 εκατ. δολαρίων στο γ' τρίμηνο.

«Βουτιά» στην Ασία ελέω του εμπορικού πολέμου

Στο «κόκκινο» ολοκλήρωσαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Τρίτη, καθώς η επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ στην Κίνα εντείνει τους επενδυτικούς φόβους, ενώ οι ιαπωνικές μετοχές κατέγραψαν σημαντικές απώλειες εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ χάνει 1,72%, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε κατά 1,20% στις 4.539 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε απώλειες 2,68% στις 46.799 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix απώλεσε 1,99% στις 3.133 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,63% στις 3.561 μονάδες ενώ μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έκλεισε με κέρδη 1,46% στις 847,96 μονάδες.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,19% στις 8.899 μονάδες.