Απρόσμενη αύξηση της ανεργίας στη Βρετανία

Απρόσμενη άνοδο σημείωσε η ανεργία στη Βρετανία, ενώ η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε περισσότερο του προβλεπόμενου, ενθαρρύνοντας τους traders να αυξήσουν τα στοιχήματα υπέρ μίας ακόμη μείωσης επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,8%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2021, με τους οικονομολόγους να αναμένουν διατήρησή του στα ίδια επίπεδα. Η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε στο 4,4% το τρίμηνο έως τον Αύγουστο. Πρόκειται για τον χαμηλότερο ρυθμό από τα τέλη του 2021 που ταυτόχρονα δεν ξεπέρασε τις εκτιμήσεις. Να σημειωθεί, ωστόσο, πως ο ρυθμός παραμένει αρκετά πάνω από το 3% που η Τράπεζα της Αγγλίας θεωρεί συμβατό με τον στόχο για πληθωρισμό 2%.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασίας συνεχίζει να «χαλαρώνει», προσφάροντας «πυρομαχικά» στα πιο dovish μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής που θέλουν να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων. Η λίρα υποχώρησε και οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ως προς τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, ξεχωριστά στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία έχει χάσει πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας τον τελευταίο χρόνο από αυτό που πολλοί φοβούνταν, με τους εργοδότες να φαίνεται να έχουν ξεπεράσει τη χειρότερη περίοδο της κρίσης που προκλήθηκε από την αύξηση του φόρου μισθοδοσίας ύψους 26 δισ. λιρών (34,7 δισ. δολάρια) που σημειώθηκε τον Απρίλιο.