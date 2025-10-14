Ο Μακρόν «συνεχίζει να ανησυχεί» για τη Χαμάς, σημαντικό να αφοπλιστεί λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Συνεχιζόμενη απειλή από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, παρά την επικύρωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, βλέπει ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Δευτέρα πως βλέπει συνεχιζόμενη απειλή από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, παρά την επικύρωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Δεν αναμένονται τρομοκρατικές ενέργειες και αποσταθεροποίηση τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, εκτίμησε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους αναχωρώντας από το Σαρμ ελ Σέιχ, την αιγυπτιακή λουτρόπολη στην Ερυθρά Θάλασσα όπου ήταν παρών στην τελετή υπογραφής συμφωνίας που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και κλείστηκε ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ - με απόντα όμως και τα δυο μέρη.

Πλην όμως «συνεχίζω να ανησυχώ, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις», συνέχισε ο κ. Μακρόν, ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν προβλέπει ότι η Χαμάς θα καλύψει το «κενό εξουσίας» στον παραθαλάσσιο θύλακο.

«Δεν εξαρθρώνεις μια τρομοκρατική οργάνωση με χιλιάδες μαχητές, υπόγειες σήραγγες και αυτό το είδος οπλισμού μέσα σε μια νύχτα», συνέχισε, καλώντας να υπάρχει διεθνής επιτήρηση της κατάστασης, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το Ελιζέ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση προς το Ισραήλ ότι η κυβέρνησή του επέτρεψε να συνεχίσουν προσωρινά να δρουν μαχητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για να αποκαταστήσουν την τάξη. Ωστόσο στην ομιλία του στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, μερικές ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε πως πολλές κυβερνήσεις στην περιοχή θέλουν τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο κ. Μακρόν εξάλλου ευχαρίστησε τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον αμερικανό ομόλογό του Τραμπ διότι προσκάλεσαν τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής «το επίτευγμα της ημέρας», καθώς θεωρεί πως είναι απαραίτητη η προάσπιση της προοπτικής της λύσης των δυο κρατών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει τη λύση των δυο κρατών, όπως και η Χαμάς.

ΥΠΕΞ Γερμανίας: Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να αποκηρύξουν τη Χαμάς, αν θέλουν να έχουν καλό μέλλον

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε αργά χθες (Δευτέρα) ότι δεν συμμερίζεται πλήρως την ευφορία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τόνισε ότι είναι σημαντικό να αφοπλιστεί η Χαμάς και να την αποκηρύξουν οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι.

Το «προσωρινό τέλος» της σύγκρουσης είναι παρόλα αυτά ένα ιστορικό γεγονός και χθες ήταν μια μέρα χαράς, σημείωσε ο κ. Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και πρόσθεσε ότι επρόκειτο για κάτι περισσότερο από μια εκεχειρία. «Πάνω από όλα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα κράτη της περιοχής έχουν δεσμευτεί για ειρηνική συνύπαρξη. Για πρώτη φορά το Ισραήλ και οι γείτονές του ήθελαν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, ωστόσο υπήρξε μια πολύ δύσκολη διαδικασία και, αν πρόκειται αυτό να εξελιχθεί σε ειρήνη, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά και όλοι έχουμε μπροστά μας προκλήσεις», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών και τόνισε: «Είναι τώρα σημαντικό να αφοπλιστεί η Χαμάς και να μην έχει πλέον πολιτικό λόγο στο μέλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, οι Παλαιστίνιοι πρέπει να αποκηρύξουν αυτήν την οργάνωση. Εάν η τρομοκρατία συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στην Λωρίδα της Γάζας. Τώρα πρέπει να χειραφετηθούν και να αποκηρύξουν την τρομοκρατία».

Χαμάς «σημαίνει καθαρή τρομοκρατία», υπογράμμισε ο κ. Βάντεφουλ και προειδοποίησε ότι δεν υπάρχουν προοπτικές για το μέλλον για όσους οδηγούνται στον ριζοσπαστισμό, ενώ έκανε λόγο για «καθήκον των Παλαιστινίων να αποστασιοποιηθούν» από αυτή την οργάνωση και να βρουν μια νέα μορφή συνεργασίας, «για να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κάποια στιγμή το δικό τους κράτος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ