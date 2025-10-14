Νέες πιέσεις στο ΧΑ - Σε δοκιμασία κρίσιμες τεχνικές στηρίξεις

Ευθυγραμμισμένος με την κίνηση των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ υποχωρεί προς τις 2.070 μονάδες. Πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Σε δοκιμασία τίθενται κρίσιμα τεχνικά επίπεδα για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, ο οποίος κινείται εκ νέου πτωτικά μετά τις χθεσινές απώλειες.

Παρά τη χθεσινή άνοδο στη Wall Street, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται πτωτικά την Τρίτη, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί έως και άνω του 1% νωρίτερα, εικόνα που δεν αφήνει στην ελληνική αγορά πολλά περιθώρια διαφοροποίησης.

Η βασική ανησυχία των επενδυτών παραμένει η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, στοιχείο που εντείνει τη νευρικότητα και επηρεάζει αρνητικά τη γενικότερη διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Επί ευρωπαϊκού εδάφους, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στο Παρίσι και στην προσπάθεια να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026, υπό τη σκιά της νέας πρότασης μομφής που έχει κατατεθεί. Η ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμα και αύριο και, μέχρι στιγμής, το Σοσιαλιστικό Κόμμα που θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά το αποτέλεσμά της, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του, ζητώντας «άμεση και ολοκληρωτική» εγκατάλειψη των σχεδίων για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Ευθυγραμμισμένος με την κίνηση των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ υποχωρεί σε ποσοστό 0,79% στις 2.070,24 μονάδες, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε αρνητικό έδαφος.

Πιέσεις και στις τράπεζες, με τον ΔΤΡ στο -0,97% και τις 2.407,09 μονάδες.

Στο πρώτο ημίωρο της συνεδρίασης οι πιέσεις διαχέονται στο σύνολο σχεδόν του ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, με 69 μετοχές να υποχωρούν έναντι μόλις 27 σε θετικό έδαφος και 55 αμετάβλητων.

Ο τζίρος ενισχυμένος, καθώς λίγο πριν τις 11:00 διαμορφώνεται σε 42,51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ωστόσο τα 25,10 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν ένα πακέτο 500 χιλ. τεμαχίων στον ΟΠΑΠ, αξίας 9,81 εκατ. ευρώ, και ένα πακέτο για 1,33 εκατ. μετοχές της Τρ. Κύπρου αξίας 10,69 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap με ήπια κέρδη κινούνται μόνο οι μετοχές των ΔΑΑ (+0,50%), ΕΥΔΑΠ (+0,47%), ΟΤΕ (+0,38%) και Coca-Cola HBC (+0,05%), ενώ αμετάβλητη στα 8,49 ευρώ διαπραγματεύεται η Optima.

Στον αντίποδα ο ΟΠΑΠ υποχωρεί στα 19,42 ευρώ, ακολουθεί η ElvalHalcor με απώλειες 1,94%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 1% κινούνται και οι Alpha Bank, Cenergy, Σαράντης, Aktor και Eurobank.