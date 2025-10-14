Παίρνουν ξανά την κατιούσα τα crypto

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων επιστρέφουν σήμερα στις απώλειες, μετά το κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων που τις σάρωσε το Σαββατοκύριακο.

Το bitcoin υποχώρησε έως και 2,9%, στα περίπου 112.500 δολάρια το πρωί της Τρίτης στο Λονδίνο, ενώ το Ether κατρακύλησε πάνω από 5%, φτάνοντας λίγο πάνω από τα 4.000 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η πτώση σημειώθηκε καθώς η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις αμερικανικές θυγατρικές της Hanwha Ocean, μιας από τις μεγαλύτερες νοτιοκορεατικές ναυπηγικές εταιρείες, απαντώντας έτσι στα μέτρα που είχε λάβει η Ουάσινγκτον κατά του κινεζικού ναυτιλιακού τομέα.

Νωρίτερα, περίπου 19 δισ. δολάρια σε μόχλευμένες θέσεις κρυπτονομισμάτων είχαν ρευστοποιηθεί, σε μια βίαιη διόρθωση που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με αυστηρότερους δασμούς, ως απάντηση στους νέους ελέγχους στις εξαγωγές που είχε επιβάλει το Πεκίνο.

Η αγορά των ψηφιακών νομισμάτων ανέκαμψε μόνο προσωρινά τη Δευτέρα, ωστόσο τα περισσότερα μεγαλύτερα tokens έχουν πάρει εκ νέου σήμερα την κατιούσα.

Το selloff του Σαββατοκύριακου σηματοδότησε ένα δραστικό reset για την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Οι επενδυτές απέσυραν περίπου 756 εκατομμύρια δολάρια από τα αμερικανικά ETF που επενδύουν σε Bitcoin και Ether τη Δευτέρα, ένδειξη της αυξημένης νευρικότητας που επικρατεί στους κόλπους των traders.