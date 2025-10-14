Τσιάρας: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ και πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

«Καθυστερούν οι πληρωμές για να ενσωματωθούν έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή», είπε.

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν, με σκοπό να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό, μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στον Ant1.

Όπως τόνισε σχετικά με τους ευρωπαϊκούς ελέγχους και τις πληρωμές που αναμένουν οι αγρότες «ο Olaf είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνεται προσπάθεια να γίνει ξεκάθαρο τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία" τονίζοντας πως έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι».

Ο Υπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση επιδιώκει να μην υπάρξει διακινδύνευση στους ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ όπως υπογράμμισε «καθυστερούν οι πληρωμές για να ενσωματωθούν έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι, τώρα γίνονται πραγματικοί έλεγχοι».

Σε ερώτηση για τους ελέγχους και τα ευρήματα ο Υπουργός απάντησε πως «από το νέο πρόγραμμα των βιολογικών τα ευρήματα ήταν ακραία». Όπως είπε «στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία στους δειγματολητπικούς ελέγχους περισσότεροι από το 50% βρισκόντουσαν εκτός προγράμματος».

«Προτεραιότητα δική μου και της κυβέρνησης να δώσουμε ανακούφιση στον αγροτικό κόσμο και να αναλάβουμε όποιο μέτρο θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν τους αγρότες» είπε ο Υπουργός.

Τι θα γίνει με τις πληρωμές

«Η πληρωμή για τα παλαιά βιολογικά για γεωργία και μελισσοκομία είναι έτοιμη να ξεκινήσει, επι θύραις η πληρωμή για ζωοτροφές αποζημιώσειςγια αυτού που είχαν κλεισμένα τα κοπάδια τους. Ο προγραμματισμός ήταν να γίνει μεταξύ 20 και 30 Οκτωβρίου. Έχουμε κι άλλες πληρωμές, η βασική θα πληρωθεί εντός του Νοεμβρίου», τόνισε ο Υπουργός.

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Για την ευλογιά είπε πως «Είναι μία δύσκολη ζωονόσος, ο ιός της ζει 6 τουλάχιστον μήνες. Για να την αντιμετωπίσουμε θέλει ανάληψη ευθύνης από τους εμπλεκόμενους, εμείς ακολουθούμε την ευρωπαϊκή οδηγία».