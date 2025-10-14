ΔΕΗ: Εκδίδει senior ομόλογο 775 εκατ. ευρώ για αποπληρωμή ακριβότερου ομολόγου

Στην έκδοση και προσφορά πράσινων, μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2030, προτίθεται να προβεί η ΔΕΗ.

Στην έκδοση και προσφορά πράσινων, μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2030, προτίθεται να προβεί η ΔΕΗ, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση η οποία επιβεβαιώνει σχετικό δημοσίευμα του insider.gr, τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν (i) για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026 και (ii) για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς, ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου 2025.

«Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Για περισσότερα από 75 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 5,5 εκατομμύρια πελάτες στις 30 Ιουνίου 2025. Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε περίπου 3,2 εκατομμύρια πελάτες στις 30 Ιουνίου 2025. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €5,1 δισεκατομμυρίων στις 30 Ιουνίου 2025», καταλήγει η ανακοίνωση.