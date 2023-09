ESM για επενδυτική βαθμίδα: Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο που αξίζει να γιορταστεί

Η προώθηση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης, οι επενδύσεις και η παραμονή σε μια συνετή δημοσιονομική πορεία θα ενισχύσουν την επιτυχία και την εμπιστοσύνη της αγοράς, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

«Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο που αξίζει να γιορταστεί – ανέκτησε επενδυτική βαθμίδα από έναν από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης λόγω των αξιοσημείωτων προσπαθειών των κυβερνήσεων και του λαού της Ελλάδας». Αυτό αναφέρει σε μήνυμα του στο Χ ο ESM- ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας- με αφορμή την αναβάθμιση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο αξιολόγησης DBRS.

🇬🇷 Greece achieved a milestone worth celebrating – it regained investment grade by one of the major rating agencies due to the remarkable efforts by governments and the people of Greece.

1/3 pic.twitter.com/6sOvfatRH6 — ESM (@ESM_Press) September 9, 2023

Ο ESM πλέκει το εγκώμιο της χώρας αναφέροντας σε σειρά μηνυμάτων στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι, «η προσαρμογή ήταν δύσκολη, αλλά κατά την τελευταία δεκαετία εισήγαγαν διαρκείς μεταρρυθμίσεις, ανοικοδόμησαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και εργάστηκαν για μια πιο βιώσιμη οικονομία. Μαζί με την υποστήριξη του ESM, η Ελλάδα έσπειρε τους σπόρους για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη. Η προώθηση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης, οι επενδύσεις και η παραμονή σε μια συνετή δημοσιονομική πορεία θα ενισχύσουν την επιτυχία και την εμπιστοσύνη της αγοράς».

Bloomberg: Η σημαντικότερη αναβάθμιση της Ελλάδας μετά την οικονομική κρίση

Πριν τα συγχαρητήρια από τον ESM, είχε προηγηθεί δημοσίευμα του Bloomberg, που τόνιζε ότι ο καναδικός αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε την επενδυτική βαθμίδα των ελληνικών ομολόγων και η είδηση κάνει τον γύρο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον πρώτο από τους τέσσερις αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκους αξιολόγησης, ο οποίος δίνει στην Ελλάδα ξανά την επενδυτική βαθμίδα έπειτα από 13 χρόνια.

Χαρακτηριστικά, το Bloomberg αναφέρει ότι η αναβάθμιση του αξιόχρεου των ελληνικών ομολόγων στην κατηγορία BBB (low) με σταθερές προοπτικές είναι «η σημαντικότερη αναβάθμιση της χώρας από την κατηγορία ‘σκουπίδια’ μετά την οικονομική κρίση που τη συγκλόνισε πριν περισσότερο από μία δεκαετία».

Το πρακτορείο εκτιμά άλλωστε ότι «εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί σφραγίδα έγκρισης της οικονομικής ατζέντας του (Έλληνα) πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, o DBRS είναι ένας από τους οίκους αξιολόγησης που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), κάτι που σημαίνει ότι πλέον η αξία των ελληνικών ομολόγων δεν θα μειώνεται περισσότερο από το κανονικό όταν χρησιμοποιούνται ως εγγύηση σε ενέργειες επαναχρηματοδότησης».