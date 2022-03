Μπιλ Άκμαν: Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία σημαίνει ότι ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος πιθανότατα έχει ξεκινήσει

Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος «πιθανότατα έχει ήδη ξεκινήσει», με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος διευθυντής hedge fund, Μπιλ Άκμαν.

«Τον Ιανουάριο του 2020, είχα εφιάλτες σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πανδημίας, αλλά όλοι φαινόταν να πιστεύουν ότι ήμουν τρελός. Έχω παρόμοιους εφιάλτες τώρα», ανέφερε ο Άκμαν μέσω Twitter.

«Ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος πιθανότατα έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά αργήσαμε να το αναγνωρίσουμε», τόνισε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε πριν μπούμε σε έναν καυτό πόλεμο με τη Ρωσία».

In January 2020, I had nightmares about the potential for a pandemic, but everyone seemed to think I was crazy. I am having similar nightmares now. WWIII has likely started already, but we have been slow to recognize it. Putin has invaded Ukraine and it is not going well — Bill Ackman (@BillAckman) March 6, 2022

Οι ΗΠΑ «θα μπορούσαν να σταματήσουν τον παραλογισμό της αγοράς πετρελαίου από τη Ρωσία και της χρηματοδότησης του πολέμου, [και] η Ευρώπη θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμά της μόλις μειωθεί η ζήτηση για φυσικό αέριο την άνοιξη», πρόσθεσε ο Άκμαν.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο εφοδιασμός της Ουκρανίας με τα καλύτερα όπλα επιτρέπει στα μέλη του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν την Ουκρανία χωρίς να βάλουν στρατεύματα στο έδαφος. «Οι Ουκρανοί με τα σωστά όπλα και πόρους έχουν αποδείξει ότι έχουν ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουν τον πόλεμο, εκτός και μέχρις ότου ο Πούτιν πάει στα πυρηνικά», είπε.

«Ο λόγος για να μην κάνουμε περισσότερα φαίνεται να είναι ο φόβος μας να προκαλέσουμε τον Πούτιν», είπε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Δύση έχει ήδη προκαλέσει τον Πούτιν δίνοντας στους Ουκρανούς όπλα και σημειώνοντας πως η απροθυμία του ΝΑΤΟ να παρέμβει, λόγω της πυρηνικής απειλής που θέτει η Ρωσία, αποτελεί κακή στρατηγική κίνηση.

Οι φιλοδοξίες του Πούτιν ενισχύονται επειδή «δεν κάνουμε τίποτα για να τον σταματήσουμε». Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Γεωργία το 2008, ενώ το 2014, η Ρωσία εισέβαλε και προσάρτησε την Κριμαία.

Σύμφωνα με τον Άκμαν, «είμαστε στα πρώτα βήματα των παγκόσμιων φιλοδοξιών του Πούτιν». «Με κάθε "νίκη" του ενθαρρύνεται να παίρνει περισσότερα», είπε. «Μας δοκιμάζει και κάθε φορά αποτυγχάνουμε στο τεστ».

and we are failing the test each time. NATO and @Biden have refused to create a no-fly zone, and have said that we will not enter the war to defend Ukraine. Yet, @Biden has said that if Russia attacks a NATO country, we will intervene. By setting a hard line based only on NATO — Bill Ackman (@BillAckman) March 6, 2022

Τέλος, ο Άκμαν υποστήριξε ότι το κλειδί για τον τερματισμό της κρίσης στην Ουκρανία βρίσκεται στην Κίνα. «Ο μόνος αισιόδοξος τρόπος που μπορώ να δω είναι να παρέμβει η Κίνα και να μεσολαβήσει για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός και μια επίλυση», είπε. «Ο Πούτιν σέβεται και πιθανότατα φοβάται την Κίνα», πρόσθεσε.