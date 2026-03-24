Messinia Challenge: Η κορυφαία συνάντηση Αθλητικού Τουρισμού έρχεται από τις 8 έως τις 10 Μαΐου

Το Messinia Challenge 2026 ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο, κεφάλαιο στον παγκόσμιο αθλητικό τουρισμό, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Μέσα σε ένα έντονο και γεμάτο ενέργεια διήμερο, η μεγαλύτερη multisport διοργάνωση θα ξεδιπλώσει περισσότερες από 70 ξεχωριστές δράσεις με φόντο την απαράμιλλη ομορφιά και την αυθεντική φιλοξενία της Μεσσηνίας. Θέτοντας στο επίκεντρο τη σωματική ευεξία και τη φιλοσοφία της μακροζωίας, το κορυφαίο αυτό αθλητικό ραντεβού προσκαλεί συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο να συνδυάσουν την αγωνιστική πρόκληση με υψηλή γαστρονομία και καινοτόμες παροχές, μετατρέποντας το αθλητικό πάθος σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής.

Εισερχόμενο πλέον σε αυτή τη νέα εποχή, το πλήρως ανανεωμένο Messinia Challenge, που φέτος συμπληρώνει 14 χρόνια δυναμικής παρουσίας, θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026 στην Costa Navarino και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Παραμένοντας πιστό στο διαχρονικό του μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει», το Messinia Challenge ανανεώνει ριζικά το πρόγραμμά του. Βασικός του στόχος είναι να φέρει κοντά ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων με Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές, σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού χωρίς ανταγωνισμό

Miele: Η Platinum Εμπειρία Αθλητισμού και Υψηλής Γαστρονομίας Ως Platinum Sponsor της διοργάνωσης, η Miele οδηγεί τις εξελίξεις, παντρεύοντας αρμονικά τον ενεργό τρόπο ζωής με την κορυφαία γαστρονομική απόλαυση. Στο αθλητικό σκέλος, η εταιρεία δίνει τον παλμό στα 5km Trail Running powered by Miele, τον μαζικό, fun αγώνα τρεξίματος ανάμεσα σε ελαιόδεντρα. Η δράση της επεκτείνεται στο ποδόσφαιρο με τα Football Clinics τα οποία θα υλοποιηθούν από τη Falcons Football Academy και τον Πρωταθλητή Ευρώπης του 2004, Κώστα Κατσουράνη καθώς και στα μαθήματα γκολφ σε συνεργασία με τη Navarino Golf Academy.

Περνώντας στον πυρήνα της εξειδίκευσής της, την υψηλή γαστρονομία, η Miele απογειώνει την εμπειρία των συμμετεχόντων με premium Cooking Classes και Workshops, υπό την καθοδήγηση σπουδαίων Executive Chefs που θα αποκαλυφθούν σύντομα. Η επιβλητική της παρουσία κορυφώνεται με την αποκλειστική γαστρονομική υποστήριξη του πρώτου Golf Tournament του Messinia Challenge, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη δέσμευση του brand στο περίφημο “Immer.

Besser” (Πάντα Καλύτερα),Gruppo Cucine: Defining Aesthetic Excellence Ως Silver Sponsor της διοργάνωσης, η Gruppo Cucine φέρνει το αυθεντικό ιταλικό design στο επίκεντρο του Messinia Challenge, υπογράφοντας το σύνολο των custom-made χώρων και των εμβληματικών kitchen islands που θα φιλοξενήσουν τις υπερσύγχρονες συσκευές της Miele. Με ρόλο Design Partner, η Gruppo Cucine δεν συμμετέχει απλώς — διαμορφώνει την εμπειρία, δημιουργώντας ένα υψηλών προδιαγραφών σκηνικό για τα Cooking Classes, όπου η αρχιτεκτονική, το design και η τεχνολογία συνυπάρχουν αρμονικά.

Παράλληλα, το brand συνδέει το premium lifestyle με τον ενεργό τρόπο ζωής, στηρίζοντας το τριήμερο τουρνουά τένις που θα φιλοξενηθεί στο Mouratoglou Tennis Center στην Costa Navarino, σε συνεργασία με το Tennis Hold’em Club Χαλανδρίου. Η εμπειρία κορυφώνεται δίπλα στη θάλασσα, με το Beachathlon powered by Gruppo Cucine — μια μοναδική δράση για όλες τις ηλικίες, με τη συμμετοχή του Ολυμπιονίκη Περικλή Ιακωβάκη.

Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Ισχυρό Οικολογικό Αποτύπωμα και Επένδυση στη Νέα Γενιά

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με ουσιαστική δέσμευση στην περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, αφήνει φέτος το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Messinia Challenge 2026 μέσα από τρεις στρατηγικούς πυλώνες που αλλάζουν τα δεδομένα:

Κυκλική Οικονομία και Προστασία του Τοπίου: Συνδημιουργώντας τα 10km powered by MOTODYNAMICS Group, ο Όμιλος μετατρέπει τη διαδρομή σε ένα εμβληματικό «πράσινο» case study. Οι δρομείς τρέχουν με επίσημα τεχνικά t-shirts από ανακυκλωμένα υλικά, παραλαμβάνουν τσάντες φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ οι αριθμοί συμμετοχής είναι από χαρτί που φυτεύεται (seed paper bibs). Η καινοτομία κορυφώνεται στα μετάλλια των αγώνων, τα οποία κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό. Το υλικό αυτό συλλέχθηκε με φροντίδα από σχολεία και σπίτια, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως τα απορρίμματα έχουν αξία και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο αύριο. Παράλληλα, με τη δράση του Plogging (τρέξιμο και συλλογή απορριμμάτων) και τη συμβολική δενδροφύτευση για την αντιστάθμιση άνθρακα (carbon offset), διασφαλίζεται ο απόλυτος σεβασμός στο φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας.

Equitable Hospitality και 1km Run For All: Το μήνυμα της απόλυτης ενότητας αντηχεί δυνατά στον συγκινητικό αγώνα 1km Run For All powered by MOTODYNAMICS Group, ο οποίος πραγματοποιείται με την πολύτιμη στήριξη του συλλόγου ΑμεΑ «ΔιαφοροΖΩ», του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ Μεσσηνίας και της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ν. Πελοποννήσου. Μέσα από αυτή τη δράση αναδεικνύεται η φιλοσοφία του & Hospitality, μιας φιλοξενίας που προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Δεν πρόκειται απλώς για ίση μεταχείριση, αλλά για τη δημιουργία μιας πραγματικά δίκαιης εμπειρίας για όλους. Είναι μια ουσιαστική διαδρομή συμπερίληψης που η διοργάνωση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, ενώνοντας σταθερά τις δυνάμεις της με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Εκπαίδευση και Έμπνευση για τη Νέα Γενιά: Η ουσιαστική σύνδεση της διοργάνωσης με την τοπική κοινωνία αποτυπώνεται ιδανικά μέσα από τη νέα, αναβαθμισμένη σειρά ομιλιών Messinia Stories: Drive to Inspire powered by MOTODYNAMICS Group. Στο πρώτο μέρος η Ντρισμπιώτη, ο Ολυμπιονίκης Δημήτρης Παπανικολάου και ο εκπαιδευτής μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάσης Χούντρας, επισκέπτονται σχολεία της Μεσσηνίας (στους Δήμους Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης), διδάσκοντας τις αξίες του αθλητισμού, τη συμπερίληψη και την οδική ασφάλεια. Στο δεύτερο μέρος, η δράση κορυφώνεται με μια ανοιχτή γιορτή για το κοινό, στη Navarino Agora, το απόγευμα της Παρασκευής, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Εκεί, με ομιλίες ανοικτές προς το κοινό, αθλητές, επισκέπτες και τοπική κοινωνία θα γίνουν ένα, αντλώντας έμπνευση

JYSK: Η Δύναμη της Συμπερίληψης και της Σκανδιναβικής Αισθητικής Η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία εξοπλισμού σπιτιού JYSK, συνώνυμο της σκανδιναβικής αισθητικής, της άνεσης και της προσιτής πολυτέλειας, δίνει δυναμικό «παρών» στο Messinia Challenge, στηρίζοντας τη διοργάνωση μέσα από μια σειρά πολυδιάστατων δράσεων με βαθύ κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

Συμπερίληψη και Παραολυμπιακά Αθλήματα: Με κεντρικό πυλώνα την ισότητα, η JYSK προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά δύο συναρπαστικά Παραολυμπιακά αθλήματα. Η δράση περιλαμβάνει τένις με αμαξίδιο, με τη συμμετοχή του σπουδαίου πρωταθλητή Γιώργου Λαζαρίδη, καθώς και boccia, με τον κάτοχο 7 Παραολυμπιακών μεταλλίων, παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωταθλητή Ευρώπης, Γρηγόρη Πολυχρονίδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η JYSK Ελλάδας έγινε πρόσφατα μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως τη δέσμευσή της στον σεβασμό της μοναδικότητας και τη συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον.

Welcome Party στο The Romanos, a Luxury Collection Resort & Υπόσχεση για τις Επόμενες Γενιές: Η φιλοξενία θα κορυφωθεί στον κήπο του The Romanos Resort, όπου το brand θα υποδεχτεί τους = καλεσμένους στο επίσημο Welcome Party powered by JYSK. Μέσα από αυτή τη γιορτή, η εταιρεία αναδεικνύει το όραμά της να αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για το σύγχρονο σπίτι, μένοντας πιστή στη φιλοσοφία της: “A Great Offer for Generations”. Αυτή η υπόσχεση μεταφράζεται στην προσφορά προϊόντων υψηλής αξίας που δημιουργούνται με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ενσωματώνοντας υπεύθυνες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς. Με απόλυτο σεβασμό στο κοινωνικό και φυσικό οικοσύστημα, η JYSK λειτουργεί με γνώμονα την παρακαταθήκη που αφήνει στις γενιές που ακολουθούν.

Επένδυση στη Νέα Γενιά: Παραμένοντας προσηλωμένη στα παιδιά, η JYSK συμπράττει με το υπερσύγχρονο Mouratoglou Tennis Center, προσφέροντας δωρεάν μαθήματα τένις σε ηλικιακές κατηγορίες 6-9 και 9-12 ετών, καλλιεργώντας την αγάπη για τον αθλητισμό από τα πρώτα τους κιόλας βήματα.

The North Face: 60 Χρόνια Εξερεύνησης και Δράσης στην Ύπαιθρο Η The North Face γιορτάζει 60 χρόνια εμβληματικής παρουσίας στον χώρο της εξερεύνησης και επαναπροσδιορίζει τη δρομική εμπειρία. Φέτος, ηγείται των πρώτων «Green Αγώνων» στην ιστορία του θεσμού, κάνοντας την οικολογική συνείδηση πράξη μέσα από μια σειρά συναρπαστικών δράσεων που υμνούν τη φύση, την ιστορία και την ανθρώπινη υπέρβαση:

Ημιμαραθώνιος powered by The North Face: Ένας μοναδικός, πανέμορφος trail running αγώνας που εναλλάσσει αρμονικά το χώμα, την άμμο και την άσφαλτο. Η διαδρομή αποτελεί μια ζωντανή αναδρομή στην ιστορία: περνά από τον μαγευτικό υδροβιότοπο της Γιάλοβας, διασχίζει τη διάσημη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και ακολουθεί τα χνάρια του Τηλέμαχου στο μονοπάτι που χάραξε αναζητώντας τον Οδυσσέα, στην πατρίδα του Βασιλιά Νέστορα, σύμφωνα με την Ομηρική παράδοση.

“Never just a hike” – Από το Παλαιόκαστρο στη Βοϊδοκοιλιά: Μια πεζοπορική εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ξεκινώντας από το Παλαιόκαστρο Ναυαρίνου, ένα «ζωντανό» κεφάλαιο ιστορίας δίπλα στη θάλασσα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να χαρτογραφήσουν με το βλέμμα τους όλη την περιοχή. Δυτικά απλώνεται το απέραντο Ιόνιο, βόρεια το τέλειο ημικύκλιο (σε σχήμα Ω) της Βοϊδοκοιλιάς, ανατολικά η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και νότια ο ιστορικός κόλπος του Ναυαρίνου με την Πύλο και το φημισμένο νησάκι της Σφακτηρίας.

Rappelling & Αναρρίχηση με Θρύλους: Η γιορτή του brand συνεχίζεται φέρνοντας τους συμμετέχοντες αντιμέτωπους με τα στοιχεία της φύσης. Η δράση του Rappelling στη Σφακτηρία θα πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση του θρύλου της ελληνικής αναρρίχησης και αρχηγού της 1ης ελληνικής αποστολής στο Έβερεστ, Παναγιώτη Κοτρωνάρου. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Moraitis Outdoors, το κοινό θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Εσωτερική Αναρρίχηση σε μια πλήρως διαμορφωμένη πίστα.



Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ: «Όταν η Ροή γίνεται Δύναμη» Στο Messinia Challenge, τίποτα δεν μένει στάσιμο. Όλα κινούνται. Όλα ρέουν. Μαζί με τους εκατοντάδες συμμετέχοντες σε περισσότερες από 70 δράσεις, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ βρίσκεται εκεί που υπάρχει ένταση, προσπάθεια και ζωή κρατώντας τον ρυθμό της ενυδάτωσης και της αναζωογόνησης. Γιατί το νερό δεν είναι απλώς απαραίτητο. Είναι σύμβολο. Κίνησης. Αντοχής. Συνέχειας. Γίνεται το ιδανικό όχημα για να αναδειχθούν τα πιο σπουδαία κοινωνικά μηνύματα:

Η Οικογένεια Γίνεται Ένα: Στους παιδικούς αγώνες 1km powered by ΒΙΚΟΣ, δεν υπάρχουν επιδόσεις, υπάρχουν στιγμές. Γονείς με καρότσια, παιδιά στην αγκαλιά, μικρά βήματα που γίνονται μεγάλα. Εδώ, η οικογένεια δεν συμμετέχει απλώς. Συμμετέχει μαζί.

Υπέρβαση, Συμπερίληψη και Ζωή: Η δράση αποκτά τεράστιο συναισθηματικό βάρος μέσα από τον αγώνα επίδειξης μπάσκετ με αμαξίδιο powered by ΒΙΚΟΣ. Με πρωταγωνίστρια την εκπληκτική πρωταθλήτρια Γεωργία Καλτσή, το κοινό έρχεται σε επαφή με το αληθινό νόημα του αθλητισμού. Μέσα από το δικό της παράδειγμα, η Γεωργία μας διδάσκει πώς να ξεπερνάμε τις δυσκολίες, να στεκόμαστε όρθιοι απέναντι στις προκλήσεις και να ζούμε με πάθος την κάθε στιγμή.

Μέσα από αυτές τις συγκινητικές πρωτοβουλίες, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας υπενθυμίζει πως η ζωή δεν σταματά, προχωρά, προσαρμόζεται επιμένει. Όπως ακριβώς το νερό δεν σταματά ποτέ, έτσι και ο άνθρωπος βρίσκει πάντα τον δρόμο του, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο πως «δύναμη του, η ροή του».



Los Angeles Chargers: Το NFL Flag Football για πρώτη φορά στη Μεσσηνία

Στις πολυαναμενόμενες, νέες δράσεις του φετινού Messinia Challenge, έρχεται να προστεθεί μια πρωτοβουλία διεθνούς βεληνεκούς με τεράστιο ιστορικό και συναισθηματικό συμβολισμό. Για πρώτη φορά, ο μαγικός κόσμος του American football έρχεται στη Μεσσηνία:

Το 1 ο NFL Flag Football Camp στη Μεσσηνία: Υπό την επίσημη αιγίδα και υποστήριξη της εμβληματικής ομάδας των Los Angeles Chargers, η διοργάνωση φιλοξενεί το 4 ο κατά σειρά NFL Flag Football Camp στην Ελλάδα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Πύλου- Νέστορος, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία στα παιδιά της περιοχής να γνωρίσουν από κοντά το συναρπαστικό, ταχύτατα αναπτυσσόμενο και πλέον Ολυμπιακό άθλημα του Flag Football, μαθαίνοντας τα μυστικά του από τους κορυφαίους του είδους.

Φόρος Τιμής στην Οικογένεια Σπανού: Η επιλογή της Μεσσηνίας για αυτό το σπουδαίο camp δεν είναι καθόλου τυχαία. Αποτελεί έναν φόρο τιμής στην καταγωγή του σπουδαίου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Alex Spanos, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του από το χωριό Εύα Μεσσηνίας. Θέλοντας να τιμήσουν την ανεκτίμητη κληρονομιά και τις ρίζες του πατέρα τους, οι σημερινοί ιδιοκτήτες των Los Angeles Chargers, Dean Spanos, Michael Spanos και Alexis Spanos Ruhl, επιστρέφουν νοερά στον τόπο από όπου ξεκίνησαν όλα, επενδύοντας στη νέα γενιά του τόπου τους μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού.

Ραντεβού στη Μεσσηνία: Μια Γιορτή για Όλους

Το Messinia Challenge δεν είναι απλώς μια αθλητική διοργάνωση, είναι ένα όραμα που ενώνει την ιστορία, τον αθλητισμό, την οικολογική συνείδηση και την κοινωνική συμπερίληψη, με δράσεις να πραγματοποιούνται στην Costa Navarino, στη Navarino Agora και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.



Εξασφάλισε τη συμμετοχή σου στο τρέξιμο μέσω της πλατφόρμας του more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/messinia-challenge-2026



Πληροφορίες & Πακέτα Διαμονής: Τα δωμάτια γίνονται άμεσα sold out και οι λίστες αναμονής έχουν ήδη ανοίξει.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά πακέτα διαμονής στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort μπορείς να στείλεις email στο booking(at)messiniachallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070.



Platinum Χορηγός είναι η Miele.



Gold Χορηγοί είναι οι Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Hellmann’s, The North Face.



Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Silver Χορηγοί είναι οι Gruppo Cucine, JYSK, KORRES, Melissa, SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ. Official Sports Supplier είναι η 42K Running.



Bronze Χορηγοί είναι οι NIO μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Solgar, Nexion Hellas, Hyperice, Marshall, Icebreaker, Όμιλος Δειπνοσοφιστήριον, Patron, Pilia Express, Napapijri. Official Functional Shot Partner είναι η Feeju. Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase. Partners είναι οι Knorr, Messinian Nest, Δήμος Πύλου - Νέστορος, Κτήμα ΑΛΦΑ, Messinian Spa.



Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons. Official Optics Partner είναι τα Kois Optics. Integrity Services Provider είναι η EAGLE Sports Integrity Services. Supporters είναι οι Evenly, Spira Marble Art Gallery – Γρηγόρης Κουσκουρής, Messinia Transfer, Physio-Treat. Helpers είναι οι Vita N Travel, Humanity Greece, Τυροκομείο Μέμμος, Silk Gonos, Anatomic Line, Karalis Beach Hotel, Karalis City Hotel, Rania’s Flower.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.



Athletic Partners είναι οι F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Joint Athens, Moraitis Outdoors, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’Clock, Tennis Hold’em Club, The Art of Calisthenics, Triantafyllidis Beach Arena.

Τον στρατηγικό σχεδιασμό, την παραγωγή και την επικοινωνία της διοργάνωσης υπογράφει η βραβευμένη εταιρεία αθλητικού τουρισμού ActiveMedia Group.



Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.



