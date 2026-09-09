Σούπερ μάρκετ: Πωλήσεις 11,124 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο - Η εικόνα της κατανάλωσης

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ για την κατανάλωση στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Ανοδικό παραμένει το momentum στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης. Παρά την οικονομική κόπωση των ελληνικών νοικοκυριών στη σκιά της ακρίβειας, οι πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων εξακολουθούν να αυξάνονται.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης της NielsenIQ, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ ανήλθαν στα 11,124 δισ. ευρώ, έναντι 10,453 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ήτοι αυξημένες κατά 6,4%. Σε απόλυτα νούμερα, προστέθηκαν στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου επιπλέον 671 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι τα στοιχεία της NielsenIQ αφορούν στο διάστημα έως τις 23 Αυγούστου 2026.

Πληρώσαμε 6,035 δισ. ευρώ για συσκευασμένα τρόφιμα-ποτά

Σε επίπεδο κατηγοριών, τη μερίδα του λέοντος στον συνολικό κύκλο εργασιών έχουν τα συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, με πωλήσεις 6,035 δισ. ευρώ και αύξηση 5,8%. Έπονται τα φρέσκα προϊόντα με πωλήσεις 2,772 δισ. ευρώ και άνοδο 7,9%, τα προϊόντα οικιακής χρήσης με πωλήσεις 902 εκατ. ευρώ και αύξηση 4,5%, τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς με πωλήσεις 710 εκατ. ευρώ και άνοδο 4,9%, τα είδη bazaar με πωλήσεις 704 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση 10,7%.

Από τους όγκους προήλθε η αύξηση των πωλήσεων

Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της σχετικής μελέτης, η αύξηση των πωλήσεων στο οκτάμηνο δεν οφείλεται στις ανατιμήσεις, αλλά προέρχεται, κυρίως, από την άνοδο του όγκου πωλήσεων, ο οποίος είναι πλέον ο βασικός μοχλός ανάπτυξης και επιβεβαιώνει ότι αυξάνεται η ζήτηση. Ειδικότερα, στα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCGs), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,4%. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4,4%, ενώ η μέση αξία ανά μονάδα κυμαίνεται στο 1%.

Από πού ψωνίζει ο καταναλωτής

Σε επίπεδο καταστημάτων, τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων και δη κατά 8,8% εμφανίζουν οι superettes, ήτοι τα καταστήματα έκτασης 100 έως 399 τ.μ., ενώ έπονται τα hypermarkets, έκτασης άνω των 2500 τμ, με άνοδο πωλήσεων 8,6%. Τα μικρά σούπερ μάρκετ εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων κατά 5,9% και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ κατά 5,3%. Να σημειωθεί εδώ ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στο συνολικό τζίρο, κατέχοντας μερίδιο 39,3% επί του συνόλου των πωλήσεων.

Στα νησιά η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, η μεγαλύτερη άνοδος των πωλήσεων εντοπίζεται στα νησιά και αγγίζει το 9%, ενώ στην Κρήτη η αύξηση πωλήσεων ανέρχεται σε 7,5%. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με αύξηση πωλήσεων κατά 7,6%, η Κεντρική Ελλάδα με άνοδο 6,3%, ενώ έπονται η Αττική και η Πελοπόννησος με αύξηση πωλήσεων 6% και η Μακεδονία και η Θράκη με 4,8%.

Πωλήσεις 245,4 εκατ. ευρώ στο ηλεκτρονικό κανάλι

Την ίδια στιγμή, ανοδική πορεία καταγράφουν οι πωλήσεις και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ειδικότερα, στο οκτάμηνο οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έξι μεγάλων λιανεμπορικών ομίλων αυξήθηκαν κατά 21,3% και ανήλθαν στα 245,4 εκατ. ευρώ, από 202,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα 2025.

Να σημειωθεί εδώ ότι η NielsenIQ μετρά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις των εξής αλυσίδων: Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Διαμαντής Μασούτης, My market, Χαλκιαδάκης και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Η, δε, συνεισφορά του online καναλιού στις συνολικές πωλήσεις των έξι λιανεμπορικών ομίλων ανέρχεται πλέον στο 3,2%, από 3% το 2025 και 2,8%.

Στο 24% το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας

Σύμφωνα με επιμέρους στοιχεία της μελέτης, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επί του συνολικού τζίρου μειώθηκε στο 24%, έναντι 24,4% στο αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των πωλήσεων μέσω προωθητικών ενεργειών και προσφορών στα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα υποχώρησε στο 34,2%, έναντι 37,5% το 2025. Στα επώνυμα προϊόντα το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 39,6% από 44,4% το 2025.