Τσάφος προς ΕΕ: Κερδοσκοπικές πιέσεις στην αγορά φυσικού αερίου

Ad hoc συνεδρίαση της ευρωπαϊκής Task Force πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα ζητήματα που είχε θέσει εκ των προτέρων η ελληνική πλευρά.

Ad hoc συνεδρίαση της ευρωπαϊκής Task Force πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα ζητήματα που είχε θέσει εκ των προτέρων η ελληνική πλευρά.

Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε ότι η κατάσταση ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι καλύτερη από την εικόνα που θα σχημάτιζε κανείς εξετάζοντας αποκλειστικά τα επίπεδα των αποθεμάτων.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος έθεσε το ζήτημα πιθανών κερδοσκοπικών πιέσεων στην αγορά φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ως παράδοξο το γεγονός ότι οι τιμές κατά τους θερινούς μήνες διαμορφώνονται υψηλότερα από εκείνες του επόμενου χειμώνα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση είναι κατά κανόνα αυξημένη κατά τη χειμερινή περίοδο.

Παράλληλα, ζητήθηκε να υπάρχει διαρκής ενημέρωση για τη βελτίωση των συνθηκών στα υδάτινα αποθέματα και στις στάθμες των ποταμών που επηρεάζουν τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών, όπως ο Δούναβης, και, κατά συνέπεια, για την εικόνα όσον αφορά τη λειτουργία των πυρηνικών μονάδων.

Τέλος, συζητήθηκαν οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ γειτονικών περιοχών, με τη συζήτηση να στρέφεται στην ανάγκη να διερευνηθούν εκ νέου οι πιθανές αιτίες των διαφορών αυτών.