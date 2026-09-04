Τη διεθνή της παρουσία μέσω συμφωνίας με την Telecom Egypt για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών Σαρμ Ελ Σέιχ-Τάμπα ενισχύει Power Sub Link Α.Ε. (PSL).

Τη διεθνή της παρουσία μέσω συμφωνίας με την Telecom Egypt για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών Σαρμ Ελ Σέιχ-Τάμπα ενισχύει Power Sub Link Α.Ε. (PSL).

Το έργο τοποθετεί την ελληνική τεχνογνωσία στο επίκεντρο υποδομών που υποστηρίζουν τη διασύνδεση Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Power Sub Link «το νέο καλώδιο αποτελεί σημαντικό τμήμα του Ανατολικού Ψηφιακού Διαδρόμου της Telecom Egypt και της ευρύτερης στρατηγικής της για την ενίσχυση της θέσης της Αιγύπτου ως παγκόσμιας ψηφιακής πύλης».

Με μήκος περίπου 200 χιλιομέτρων και σχεδιαστική χωρητικότητα περίπου 5 petabits ανά δευτερόλεπτο, η νέα σύνδεση θα επεκτείνει το σύστημα υποθαλάσσιων καλωδίων διαδοχικών παράκτιων συνδέσεων της Telecom Egypt στην Ερυθρά Θάλασσα (Red Sea Subsea Festoon Cable System), ενισχύοντας τις διεθνείς υποδομές της στη χερσόνησο του Σινά. Το καλώδιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Μέσω της σύνδεσής του με τον τηλεπικοινωνιακό διάδρομο της Αιγύπτου, το έργο θα ενισχύσει περαιτέρω τη διασύνδεση της Ερυθράς Θάλασσας με τη Μεσόγειο. Η σημασία του υπερβαίνει την προσθήκη χωρητικότητας: θα προσφέρει περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των δικτύων και θα υποστηρίξει την αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για ασφαλή και αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων.

Η PSL θα υλοποιήσει το έργο αναλαμβάνοντας το σύνολο των εργασιών με το κλειδί στο χέρι, από τον σχεδιασμό του συστήματος, τη θαλάσσια έρευνα και τη μελέτη όδευσης έως την εγκατάσταση και προστασία του καλωδίου, τη διενέργεια δοκιμών και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Η ανάληψη αυτής της συνολικής ευθύνης αναδεικνύει το εύρος της τεχνικής τεχνογνωσίας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ελληνικής εταιρείας.

Με επιχειρησιακή παρουσία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, εξειδικευμένα πλοία και θαλάσσιο εξοπλισμό, καθώς και ομάδες ειδικών σε υποθαλάσσια έργα, η PSL διαθέτει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει μακροχρόνια συντήρηση, υπηρεσίες διασφάλισης της ακεραιότητας των υποδομών και υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτής της κρίσιμης υποδομής.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, παρουσία του υπουργού Ρααφάτ Χέντι, του διευθύνοντος συμβούλου της Telecom Egypt, Τάμερ Ελ Μάχντι, του οικονομικού διευθυντή της εταιρείας, καθώς και άλλων κυβερνητικών εκπροσώπων και στελεχών.

Την PSL εκπροσώπησαν ο Βύρων Σκαφτούρος, διευθύνων Σύμβουλος, και ο Γιώργος Παχατουρίδης, διευθυντής Νομικών και Εταιρικών Υποθέσεων. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τάμερ Ελ Μάχντι εκ μέρους της Telecom Egypt και ο Βύρων Σκαφτούρος εκ μέρους της PSL.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ