«Γκάγκαροι»: Ποιοι ήταν οι βέροι Αθηναίοι και πώς πήραν το παράξενο όνομά τους

Πριν η Αθήνα γίνει η σημερινή μεγαλούπολη, μια παράξενη λέξη χρησιμοποιούνταν για να ξεχωρίζει τους πραγματικά παλιούς Αθηναίους από όσους έφταναν στην πρωτεύουσα από άλλα μέρη της Ελλάδας.

Πριν η Αθήνα γίνει η σημερινή μεγαλούπολη, μια παράξενη λέξη χρησιμοποιούνταν για να ξεχωρίζει τους πραγματικά παλιούς Αθηναίους από όσους έφταναν στην πρωτεύουσα από άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι περίφημοι «Γκάγκαροι» θεωρούνταν οι γνήσιοι Αθηναίοι, με οικογενειακές ρίζες που χάνονταν βαθιά στην ιστορία της πόλης.

Το παράξενο είναι ότι η ονομασία τους δεν προερχόταν από κάποιο επώνυμο, τίτλο ή χαρακτηριστικό των κατοίκων, αλλά από ένα αντικείμενο που υπήρχε στα παλιά αθηναϊκά σπίτια και λειτουργούσε ως προστασία απέναντι σε ληστές και επιδρομές.

Πώς ένα κομμάτι ξύλο κατέληξε να αποτελεί «τίτλο καταγωγής» για τους βέρους Αθηναίους;

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