Άκης Σκέρτσος: Τι μάθαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι η ειδοποιός διαφορά του Ταμείου από τα κλασικά ΕΣΠΑ ήταν η λειτουργία του ως «πρόγραμμα επιδόσεων».

Στο άρθρο του για την ολοκλήρωση του «Ελλάδα 2.0», στην Καθημερινή της Κυριακής, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος αποτιμά το Ταμείο Ανάκαμψης ως έναν επιτυχημένο καταλύτη για τον συνολικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα πέτυχε πλήρη απορρόφηση των πόρων χωρίς απώλειες, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες: η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ άγγιξε τις 11 μονάδες έως το 2025, δημιουργήθηκαν άνω των 550.000 νέων θέσεων εργασίας και οι επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 60%.

Ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι η ειδοποιός διαφορά του Ταμείου από τα κλασικά ΕΣΠΑ ήταν η λειτουργία του ως «πρόγραμμα επιδόσεων», όπου οι εκταμιεύσεις συνδέθηκαν αυστηρά με μετρήσιμα ορόσημα και 74 μεταρρυθμίσεις βασισμένες στην Έκθεση Πισσαρίδη.

Η επίδραση του προγράμματος αποτυπώνεται σε τομές της καθημερινότητας και της δημόσιας διοίκησης. Ο υπουργός μιλάει για αλματώδη άνοδο στους δείκτες ψηφιοποίησης μέσω του gov.gr, τη διασύνδεση 489.000 POS με την ΑΑΔΕ που συμπίεσε το κενό ΦΠΑ στο 9%, την καθιέρωση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και τη σχεδόν πλήρη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στο 99%.

Παράλληλα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές μετέτρεψαν την Ελλάδα, όπως σημειώνει, από καθαρό εισαγωγέα σε έναν από τους πέντε μεγαλύτερους εξαγωγείς ενέργειας στην ΕΕ, ενώ στη δικαιοσύνη ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων μειώθηκε κατά 50%. Ο κ. Σκέρτσος διευκρινίζει επίσης ότι έργα που απεντάχθηκαν για τεχνικούς λόγους (όπως τμήματα του ΒΟΑΚ ή τα νέα Canadair) συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά μέσω άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Καταλήγοντας, ο 'Ακης Σκέρτσος επισημαίνει ότι η σπουδαιότερη παρακαταθήκη του σχεδίου δεν είναι απλώς τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά η απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να ανταποκριθεί σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα όταν υπάρχει επιτελικός σχεδιασμός, πολιτική βούληση και διαρκής μέτρηση του αποτελέσματος. Αυτή η επιτυχής σύγκλιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο θέτει τις βάσεις για τους επόμενους εθνικούς στόχους με ορίζοντα το 2030, καταλήγει στο άρθρο του ο υπουργός Επικρατείας.